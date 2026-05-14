Jurado popular declaró culpable a un hombre que abusó a su hijo

Un hombre acusado de abusar a su hijo en 2021 fue hallado culpable por unanimidad por un jurado popular tras dos días de debate: el próximo 29 de mayo se hará la audiencia de cesura para definir el monto de la pena.

Los seis hombres y las seis mujeres hallaron a J.R.J. –sus datos completos no se dan para no identificar a la víctima- autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, reiterados y agravados por el vínculo.

El debate, presidido por el Juez Juan Manuel Sueyro, contó con la participación del fiscal Walter Martínez Soto y de los abogados Raúl Ruiz y Paula Ervitti como abogados defensores del hombre que viene cumpliendo la prisión preventiva bajo arresto domiciliario.

La causa comenzó a fines de 2021 a partir de la denuncia que hizo una hermanastra del menor que se encontraba institucionalizado al momento de los hechos. Recién en febrero de 2023, luego de que el menor viviera varios meses con la mujer, se hizo una cámara Gesell y poco después la fiscal Florencia Salas solicitó su detención.

Tras el fallido debate del año pasado, J.R.J. siguió cumpliendo la prisión preventiva bajo arresto domiciliario y las hermanas del menor solicitarán que el cumplimiento de la pena a imponer sea en un complejo penitenciario.

El reclamo de la familia

Apenas conocida la decisión del jurado popular, una de las hermanastras del menor –que tiene 11 años en la actualidad- manifestó su agradecimiento al fiscal Martínez Soto y a la instructora Fabiana Mastrotótaro.

Carolina le dijo a 0223 que más allá de la satisfacción por haber podido realizar el juicio luego de la suspensión del año pasado, siguen viviendo con temores por las amenazas que recibió todo el grupo familiar.

El debate duró dos días en Tribunales.

“Me amenazaron de muerte, dijeron que iban a hacer lo mismo con mi hermana. Nosotras estamos pidiendo que la pena que definan sea de efectivo cumplimiento”, sostuvo.

“Incluso cuando se conoció la decisión del jurado y salíamos de Tribunales, varias personas que lo acompañaron me amenazaron y dijeron que no sabía con quién me metía”, concluyó.