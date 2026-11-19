Las ventas de los comercios de Mar del Plata volvieron a mostrar números negativos. Durante el mes de octubre, la actividad minorista registró una caída interanual del 7,3% en unidades físicas, de acuerdo al relevamiento mensual de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip).

El informe, realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese) en los Centros Comerciales a Cielo Abierto de la ciudad, expuso además la preocupación del sector por la situación económica y la falta de perspectivas de recuperación.

Cautela y poca expectativa

Los números del informe reflejan las dificultades que atraviesan los comerciantes en la actualidad. El 50,8% aseguró que su situación económica empeoró respecto de octubre del año pasado, el 44,4% indicó que se mantuvo igual y apenas el 4,8% restante manifestó una mejora.

Respecto a las utilidades, casi la mitad de los encuestados (49,2%) las calificó como regulares, el 22,2% como malas y el 6,3% como pésimas. Solo el 22,3% consideró que fueron buenas.

Las expectativas tampoco muestran optimismo. El 68,3% cree que sus ventas se mantendrán sin cambios durante los próximos meses, mientras que el 9,5% anticipa una nueva disminución.

Sin embargo, uno de los datos más contundentes del informe tiene que ver con las inversiones: el 82,5% de los comerciantes considera que no es un buen momento para apostar por sus emprendimientos.

En materia de empleo, el 96,8% no proyecta modificaciones en su plantilla de personal durante lo que resta de 2026, aunque un 3,2% evalúa realizar recortes.

El relevamiento incluyó rubros de indumentaria, calzado, farmacias, ferreterías, bazares, alimentos y bebidas, mueblerías y artículos para el hogar.

“Los números de octubre confirman lo que venimos escuchando en cada centro comercial: el comerciante marplatense sostiene sus puertas abiertas y a su personal con un enorme esfuerzo, pero con márgenes cada vez más ajustados”, dijo Blas Taladrid, presidente de Ucip.

Y cerró: “que más del 80% considere que no es momento de invertir es una señal de alerta. Necesitamos condiciones que permitan reactivar el consumo”.