En un contexto de crisis económica donde las obras públicas no tienen presupuestos asignados y las necesidades de infraestructura siguen siendo muchas, los bancos de desarrollo cumplen un rol importantísimo para impulsar proyectos que requieren grandes inversiones y planificación largoplacista. Así lo sintetizó el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) Christian Asinelli en su participación del 5° Congreso Federal de Abappra (Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina).

En diálogo con 0223, Asinelli destacó la importancia de contar con financiamiento que permita concretar obras estratégicas, incluso en los momentos en los que el mercado privado se retrae. “Los bancos de desarrollo tienen una función muy distinta que el mercado. El mercado, cuando hay un problema, desaparece”, planteó el directivo, y explicó que se trata de instituciones multilaterales, conformadas por distintos países, que tienen el objetivo de sostener proyectos con impacto social positivo que exceden las posibilidades presupuestarias de los gobiernos. “Tratar de generar obras que le cambien la vida a la gente”, resumió.

Entre los ejemplos que mencionó están la construcción de rutas y gasoductos para facilitar la explotación de recursos energéticos como los de Vaca Muerta y obras de agua y saneamiento para garantizar a las y los vecinos el acceso a los servicios básicos.

El desafío de anticiparse

Uno de los temas que atravesó al panel Financiamiento y Sostenibilidad del que participó Asinelli tuvo que ver con El Niño y con la capacidad de Argentina para afrontar efectos de fenómenos climáticos. En esa línea, el directivo consideró que todavía existen déficits importantes de infraestructura y sobre todo, de planificación territorial en el país.

Para graficarlo en un ejemplo, Asinelli recordó lo ocurrido en las inundaciones de Luján en el 2015, cuando el agua llegó a meterse hasta en la Basílica. Tras aquel suceso se puso en marcha una intervención de infraestructura en la cuenca del río para prevenir otras crecidas: “Ahora que está viniendo El Niño es muy probable que ya la ciudad de Luján no se inunde más”, señaló Asinelli, y subrayó así la importancia de las obras preventivas.

De todas maneras, advirtió que no todas las ciudades cuentan con ese tipo de infraestructura. Además marcó los problemas devenidos por la falta de planificación urbana, como la construcción de viviendas en las zonas cercanas a cauces de los ríos. “Siempre es mejor hacer las obras antes que después sufrir las consecuencias. Como dice el dicho, más vale prevenir que curar”, expresó.

Sobre cómo es la selección de los proyectos que reciben financiamiento, Asinelli explicó que el CAF trabaja directamente con los gobiernos para establecer prioridades, teniendo en cuenta que los recursos son finitos y que algunas obras requieren la participación conjunta de varios organismos multilaterales.

Mar del Plata y el potencial para atraer inversiones

Durante su visita a Mar del Plata, Asinelli mantuvo encuentros con autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigadores, empresarios y representantes de organizaciones sociales.

Al referirse a ello, recordó que el CAF impulsó durante años un programa de infraestructura educativa que permitió financiar más de 80 sedes, aulas y laboratorios de universidades públicas de todo el país. En Mar del Plata, colaboró con obras de este tipo.

Además, visitó una iniciativa de la fundación Scholas Occurrentes en Chapadmalal, donde chicas y chicos participan de actividades deportivas y de espacios de intercambio y reflexión.

Por otra parte, se refirió a las posibilidades de desarrollo económico de la ciudad y destacó su infraestructura turística. “Es una ciudad muy completa”, sostuvo Asinelli y mencionó a la Rambla, los restaurantes, los hoteles y los espacios para congresos y convenciones como algunas de las particularidades que posicionan a Mar del Plata.

Para cerrar, señaló que el turismo es una de las actividades que más puestos de trabajo genera y que el CAF cuenta con un área específica para impulsar proyectos vinculados al sector: “Nos gustaría muchísimo poder colaborar con el sector público y el sector privado para generar inversiones que ayuden a Mar del Plata a mejorar y que se puedan hacer muchas más cosas de las que ya hace”.