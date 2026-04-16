Katopodis apoyó el desalojo de la Saladita: "Funcionaba de manera irregular hace muchos años"

El ministro de Obras Públicas de la Provincia apoyó el desalojo de la Saladita de la Rambla.

Feriantes y vendedores ambulantes de Mar del Plata se quedaron en las últimas 24 horas sin su fuente de ingresos tras el desalojo de "La Saladita" de la Rambla. Debido a una orden judicial por infracción a la Ley de Marcas, las autoridades procedieron a levantar la feria, que empleaba a más de 200 familias en un sector clave de la ciudad.

El lugar amaneció con los puestos desarmados, que más tarde las autoridades se llevaron con cuatro topadoras. El conflicto comenzó en la tarde del miércoles con un simple allanamiento. Los efectivos recorrieron la feria e incautaron mercadería que no cumplía con las normas, pero durante la noche avanzaron con el desarme total.

En ese contexto, el ministro bonaerense de Obras Públicas Gabriel Katopodis se refirió a lo acontecido. En su cuenta de X expresó: "En Mar del Plata estamos restaurando a nuevo la Rambla y mejorando la Playa Bristol para que vuelva a ser un espacio público cuidado y para el disfrute de todos".

"Para cumplir este objetivo es fundamental el trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la provincia y la Municipalidad de Mar del Plata para regularizar la feria que funcionaba allí de manera irregular hace muchos años", continuó Katopodis.

Para cerrar, el ministro se refirió a las obras de restauración de la Rambla, que está llevando adelante el gobierno de la Provincia: "Son 41.505 m² de intervención, es una obra histórica que cuida el patrimonio, genera trabajo y recupera este lugar de encuentro e identidad de la ciudad".