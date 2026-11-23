La apuesta de Tandil por los viñedos: plantaron 10 variedades para estudiar su desarrollo.

En Tandil avanzan en una apuesta por el desarrollo de la actividad vitivinícola con la puesta en marcha de un viñedo destinado a la investigación y experimentación. El proyecto contempla el cultivo de 10 variedades de uvas, tintas y blancas, que serán evaluadas para conocer su adaptación a las condiciones ambientales y productivas de la región.

La iniciativa se desarrolla en el predio El Arraigo y es impulsada de manera conjunta por el municipio, a través del área de asuntos agropecuarios, y la agencia local del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que cuenta con personal del CONICET.

El objetivo es generar información técnica y científica sobre el comportamiento de distintas variedades de vid en Tandil y el sudeste bonaerense, de manera que los productores de la zona puedan contar con datos concretos para orientar sus decisiones y evaluar las posibilidades de desarrollo de nuevos cultivos.

Las plantas fueron recibidas la semana pasada y ya se encuentran implantadas en el predio municipal. Actualmente comenzaron las tareas de armado de espalderas y protección, mientras los ejemplares atraviesan su primer proceso de brotación.

La plantación de uvas en un viñedo de Tandil para evaluar su adaptación.

Diez variedades para evaluar su adaptación al ambiente del sudeste bonaerense

El proyecto surgió a partir de los intercambios desarrollados en la denominado mesa del vino, un espacio que reúne a distintos actores vinculados con la actividad vitivinícola. Allí se planteó la posibilidad de aprovechar el predio cedido al Municipio para instalar un viñedo con fines experimentales.

A partir de esa propuesta, el INTA planteó la realización de ensayos que permitan comparar el comportamiento de diferentes variedades en las condiciones ambientales y productivas de Tandil y sus alrededores.

Una vez acordada la iniciativa, la dirección de asuntos agropecuarios presentó el proyecto de una empresa con sede en Mendoza y trayectoria internacional en el desarrollo de plantas de vid y viveros vitivinícolas. La compañía manifestó su interés en participar mediante la donación de las plantas y el acompañamiento técnico durante el seguimiento del ensayo y la recopilación de información.

Las 10 variedades implantadas, tanto tintas como blancas, serán comparadas en aspectos como crecimiento, rendimiento y calidad de las uvas destinadas a vinificación. De esta manera, se buscará determinar cuáles presentan mejores condiciones de adaptación al ambiente local.

En Tandil buscanpotenciar su producción vitivinícola con un viñedo experimental.

El rol del municipio y el INTA en el proyecto

La organización del trabajo contempla responsabilidades compartidas entre las instituciones participantes. El INTA estará a cargo del seguimiento técnico, los ensayos, las mediciones, la toma de datos y la elaboración de informes, mientras que el municipio aportará el espacio físico y acompañará las tareas de mantenimiento del viñedo.

Uno de los propósitos centrales es concentrar los ensayos y las mediciones en un espacio común, con criterios científicos y técnicos, evitando que cada productor tenga que realizar pruebas individuales en su propio establecimiento.

Así, los resultados obtenidos podrán convertirse en información de utilidad para el conjunto de la actividad vitivinícola, a partir de experiencias concretas y del análisis de las particularidades ambientales de Tandil y la región.