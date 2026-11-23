El sujeto de 65 años fue trasladado al Higa, donde permanece bajo observación. (Imagen ilustrativa)

Un hombre de 65 años debió ser reanimado este lunes por la mañana luego de sufrir una descompensación mientras caminaba por el Paseo Jesús de Galíndez, en Mar del Plata.

Momentos de desesperación se vivieron alrededor de las 9:30 en la intersección de la avenida Patricio Peralta Ramos y Falucho, donde el sujeto sufrió un paro cardíaco y necesitó asistencia médica de urgencia.

El episodio se registró en la mañana de este lunes en el Paseo Jesús de Galíndez y el hombre fue trasladado al Higa.

Las personas que se encontraban junto a él dieron aviso inmediato al personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (Same), que acudió al lugar para auxiliarlo.

Una vez que arribó la ambulancia, los profesionales le practicaron maniobras de RCP y lograron reanimarlo. Luego, fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Según informaron, el paciente fue estabilizado y permanece internado en el nosocomio local, donde continúa bajo observación. Además, guardavidas de la zona lo habrían asistido previo a que llegara la unidad, conforme a testigos.