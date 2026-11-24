Un video que se difundió en redes sociales sorprendió a los usuarios al mostrar varios tiburones nadando entre las olas, a poca profundidad y muy cerca de la costa de Mar del Plata. Las imágenes fueron registradas en la zona de Cardiel y publicadas por la cuenta de TikTok @lucasdiaz.long. Según la identificación difundida, se trataría de ejemplares de tiburón bacota, una especie habitual del Atlántico Sur cuya presencia en estas aguas no representa un peligro para los bañistas.

Por qué no representan un peligro para los bañistas

El avistamiento fue compartido el 18 de noviembre y llamó la atención porque los animales podían distinguirse desde la superficie, en un sector próximo a la rompiente. Sin embargo, su aparición no es motivo de alarma: la costa bonaerense forma parte de las rutas migratorias de distintas especies de tiburones, que se acercan durante la primavera y el verano. Por eso, encontrarlos en aguas costeras es parte de la dinámica natural del ecosistema marino.

Es muy común que se acerquen a la costa durante la primavera.

El bacota, cuyo nombre científico es Carcharhinus brachyurus, puede alcanzar aproximadamente los tres metros de longitud y se alimenta principalmente de peces. El investigador del Conicet y especialista en biología y conservación de peces cartilaginosos Santiago Barbini explicó que las especies de tiburones que habitan la costa bonaerense "no representan ningún tipo de peligro para los bañistas en las playas". Además, señaló que no conoce casos de ataques o heridas provocados por estos animales en la zona.

La cercanía con la orilla tampoco significa que estén buscando interactuar con las personas: ocurre que estos ejemplares se desplazan por su ambiente natural y pueden aparecer en sectores de poca profundidad durante sus recorridos. De hecho, el bacota es una de las especies que llegan estacionalmente a la región. Su presencia está vinculada a los movimientos propios de la fauna marina y no implica, por sí misma, una situación de riesgo para quienes disfrutan del mar.

De todos modos, los especialistas recomiendan mantener distancia y no intentar tocarlos, perseguirlos ni alimentarlos. La precaución es especialmente importante para quienes practican pesca recreativa y pueden encontrarse con un ejemplar al sacarlo del agua. Además, el tiburón bacota está considerado una especie vulnerable, por lo que su conservación también depende de evitar intervenciones innecesarias. El video, así, dejó una imagen poco habitual para muchos turistas, pero mostró a animales que forman parte de la biodiversidad del Mar Argentino.