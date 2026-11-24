La convocatoria generó el rechazo de las máximas autoridades de la universidad y del Gobierno.

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se reunió este martes y resolvió dar marcha atrás con el homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), previsto para el próximo 10 de diciembre. Las máximas autoridades de la casa de altos estudios habían pedido que dieran de baja la actividad.

De los presentes en la reunión virtual, 15 votaron a favor de “dejar sin efecto en todos sus términos y consideraciones la resolución del Consejo Directivo 504 del 2026” que autorizaba el homenaje, y uno solo en contra. También decidió convocar a una jornada de reflexión y debate sobre el contexto social, económico y político de las décadas del 60 y 70, con especialistas que “expresen pluralidad”. No obstante, ratificó su compromiso con la política de memoria, verdad y justicia.

La reunión se realizó después de que la controversia por el homenaje trascendiera el ámbito universitario y derivara en un reclamo formal del Gobierno de Javier Milei y una denuncia penal contra los integrantes del órgano que deberá revisar esta tarde su propia decisión.

El reconocimiento, impulsado por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra del docente Pablo Bonavena, de la carrera de Sociología, contemplaba la instalación de un cuadro-escultura dedicado a Santucho y a la conducción histórica del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

La presión sobre las autoridades universitarias

La difusión de la convocatoria durante el fin de semana motivó el pronunciamiento del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien anticipó que promovería una declaración de rechazo en el Consejo Superior de la universidad. “Como vicerrector de la UBA estoy convencido que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático”, expresó.

Además, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, le envió este lunes una carta al rector, Ricardo Gelpi, en la que le exigió que impida la realización del acto y solicitó sanciones para los responsables de la convocatoria.

Habló la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA tras la polémica por el homenaje a Santucho.

La autonomía universitaria que garantiza la Ley de Educación Superior limita las posibilidades de intervención del Ejecutivo, que carece de facultades para aplicar sanciones. Por eso, la estrategia del Gobierno se concentró en reclamarles a las autoridades de la UBA que ejerzan sus atribuciones.

De la controversia política a la Justicia

El hijo de Santucho, Mario, defendió la iniciativa y había asegurado en declaraciones a El Destape Radio que “el acto se hace”, aunque también reconoció que la única manera de impedir el homenaje era que las autoridades de la universidad intervinieran para suspenderlo, como finalmente sucedió.

Sin embargo, la convocatoria al acto también quedó bajo análisis judicial. El fiscal federal Carlos Stornelli presentó una denuncia para que se investigue la posible comisión de los delitos de apología del crimen y malversación de caudales públicos. Además, solicitó una medida cautelar para impedir la realización del homenaje y la instalación de la escultura. La causa quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas.