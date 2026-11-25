Un hombre de 41 años fue demorado este miércoles en el barrio 9 de Julio luego de protagonizar una confrontación con su pareja y mostrarse hostil ante la intervención policial.

Autoridades policiales informaron que el sujeto había sido reducido por transeúntes en Inmediaciones de las calles Ayacucho y Mariano Acosta.

Al llegar el personal policial se negó a acatar las indicaciones por lo que fue trasladado a la dependencia. La mujer, por su parte, no presentó lesiones y no realizó denuncia.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, desde el Juzgado Correccional Nº 5 se dispuso la formación de actuaciones de rigor y la posterior libertad bajo caución juratoria.