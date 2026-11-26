Días atrás, se realizó una jornada de exámenes de graduación de Taekwon-Do ITF en las instalaciones del Club Talleres de Mar del Plata, con la participación de alumnos de distintas escuelas de la ciudad. La evaluación estuvo a cargo del Gran Maestro Alejandro Yapuncic, IX Dan, uno de los máximos referentes de la disciplina.

Entre los participantes se destacaron los alumnos del Club San Lorenzo de Mar del Plata, a cargo del instructor Federico Ugo, II Dan, quienes demostraron los conocimientos adquiridos durante el año, su compromiso, disciplina y crecimiento deportivo.

La jornada contó con un importante acompañamiento de las familias, que estuvieron presentes alentando y compartiendo los logros de los chicos.

Más allá del examen, se destacó especialmente el espíritu de compañerismo y la unión del grupo, donde se han construido verdaderos vínculos de amistad entre los alumnos y sus familias.