La nueva ordenanza busca dar respuesta a los reclamos por la captación de turnos de castración de parte de trasladistas.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza que busca regular el servicio de traslado de animales de compañía a las postas municipales de castración gratuita, en medio de una polémica por la concentración de turnos y la dificultad de los vecinos para acceder a las prestaciones sin intermediarios.

La iniciativa incorpora un nuevo capítulo a la Ordenanza 22.031, que regula el cuidado y la protección de las mascotas, y establece una serie de requisitos para quienes desarrollan la actividad. El objetivo es ordenar el funcionamiento de un sistema que, según los cuestionamientos planteados, terminó con trasladistas que gestionan y ocupan buena parte de los turnos disponibles en los operativos de Zoonosis. La norma fue aprobada por unanimidad, aunque con la abstención de Acción Marplatense.

Al momento del debate, el concejal Ariel Bordaisco (UCR), remarcó que la propuesta por él impulsada "tiene un objetivo claro, regular el servicio de traslado de animales de compañía y garantizar el acceso gratuito y equitativo al sistema de castración municipal". En cuanto al segundo punto, remarcó que "se ha vivido una situación de monopolio", que dificulta el acceso de los vecinos al sistema.





Por unanimidad, el Concejo Deliberante estableció nuevas pautas para el acceso a las castraciones municipales gratuitas.

En Mar del Plata, cada posta municipal dispone de 15 turnos diarios para castraciones y la problemática denunciada apunta a que la intermediación de personas que trasladan animales, a cambio de un pago, puede concentrar buena parte de esos cupos y dejar con menos posibilidades a los vecinos que concurren directamente, sin contratar el servicio.

Uno de los principales cambios será la creación de un Registro Municipal de Prestadores de Servicios de Traslado de Animales de Compañía, de inscripción obligatoria. Para anotarse, deberán ser mayores de 18 años, acreditar domicilio en General Pueyrredon y contar con un vehículo acondicionado y habilitado para transportar animales de manera segura, con sistemas de sujeción o caniles, según corresponda.

La habilitación estará a cargo del Departamento de Zoonosis, mientras que la Dirección de Transporte deberá realizar las inspecciones técnicas de los vehículos. Una vez aprobados los requisitos, los prestadores recibirán una credencial y una oblea identificatoria, ambas con una vigencia de dos años. Además, el registro será público y deberá estar disponible en la web municipal.

Trasladistas habían reclamo que el conflicto no es por su labor sino por la cantidad acotada de turnos para castraciones gratuitas.

La ordenanza también establece restricciones para la intermediación en los servicios públicos gratuitos. Los trasladistas no podrán organizar, gestionar, reservar ni concentrar turnos o cupos de castración, vacunación y otras prestaciones sanitarias municipales por encima de los límites que establezca la autoridad de aplicación. Los detalles quedarán para el momento de la reglamentación, donde en la ordenanza se establece que Zoonosis tendrá facultades para fijar pautas de asignación y control y establecer restricciones cuando lo considere necesario por razones sanitarias, operativas o de equidad.

En ese sentido, la normativa establece expresamente que los operativos municipales deberán garantizar prioridad de acceso a los vecinos que concurran sin intermediación de servicios de traslado. Los turnos deberán gestionarse a través del sistema que implemente la Secretaría de Salud y del canal digital oficial que disponga Zoonosis, un aspecto también reserva a la reglamentación de la ordenanza.

Ariel Bordaisco remarcó al importante del acceso "equitativo" a las castraciones.

Para controlar el cumplimiento, se exigirá la identificación mediante DNI de la persona responsable del animal y se dejará constancia de los casos en los que intervenga un trasladista. El registro permitirá auditar la asignación de turnos y verificar que no se utilicen terceros, personas interpuestas o prestanombres para eludir los límites de acceso por persona o prestador.

La utilización de ese mecanismo para concentrar turnos, cuando exista vinculación con un servicio de traslado o un beneficio económico asociado, será considerada una infracción grave. Como consecuencia, la ordenanza contempla sanciones y faculta a Zoonosis a disponer la suspensión preventiva o la baja definitiva del registro de prestadores.