El imputado fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán mientras que el sujeto que lo acompañaba quedó en libertad.

Un joven de 19 años que era buscado hace más de un año fue aprehendido en las últimas horas por personal policial cuando hacía venta ambulante en Santa Clara del Mar y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Fue personal de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar el que interceptó en Inmediaciones de la avenida Montreal y Storni a dos sujetos 19 y 20 y al identificarlos confirmó que el primero registraba un pedido de captura activo.

"La medida estaba vigente desde octubre del año pasado en el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma en poblado y en banda", informaron autoridades policiales.

El imputado fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán mientras que el sujeto que lo acompañaba quedó en libertad.