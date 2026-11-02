Tiene 38 años, vendía cocaína en Miramar y lo detuvieron

Un hombre de 38 años acusado de comercializar cocaína en una vivienda del barrio Oeste de Miramar fue aprehendido tras un allanamiento de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.

Tras los datos recabados desde el mes de septiembre cuando dio inicio la investigación, el Juzgado de Garantías N°2 avaló la medida para allanar la vivienda en calle 43 entre 36 y 38.

Como resultado del procedimiento, se secuestró una importante cantidad de clorhidrato de cocaína, presuntamente destinada a su comercialización al menudeo, un celular y dinero fruto de la actividad ilicita.

El imputado quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas deberá prestar declaración en Tribunales.