Gabriel Pérez es cocinero, viajero y protagonista de aventuras en bicicleta. Después de pasar dos años y medio recorriendo 47 países de Europa pedaleando, volvió a Argentina con un nuevo objetivo: unir Ushuaia con Alaska en bici. Antes de emprender ese desafío, decidió poner a prueba la interacción con su comunidad digital y les hizo una propuesta.

A través de la cuenta de Instagram de su proyecto Wabicleta, Gabriel prometió que por cada seguidor nuevo que consiga en Instagram, deberá pedalear 20 metros al día siguiente. De modo que, cada persona que se sume a ver su contenido, tendrá injerencia directa en los kilómetros a recorrer.

El desafío será de 30 días y comenzará en la ciudad de Buenos Aires, pero planea pasar por Mar del Plata antes de seguir viaje hacia el sur del país. También podrá verse en tiempo real: Gabriel transmitirá las pedaleadas en vivo por YouTube, para que quienes se sumen puedan seguir de cerca el recorrido.

"Durante los próximos 30 días, ustedes van a decidir cuánto tengo que pedalear", expresó Gabriel al presentar el desafío en redes y agregó: "¿Hasta dónde me van a hacer pedalear?".

En las redes de Wabicleta, las y los usuarios pueden descubrir los viajes que hizo en su bicicleta, en los últimos dos años y medio por Europa. El viajero suele compartir allí las novedades de los desafíos y de sus recorridos.