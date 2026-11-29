En la temporada 2026, Mar del Plata comenzó a readecuar sus playas para volverlas espacios libres de humo. La medida, que generó debate sobre su aplicación, más que tener un espíritu punitivista busca modificar un hábito de consumo. Para ello, establece penalizaciones económicas para quienes incumplan la prohibición, con el objetivo de preservar el ambiente.

De acuerdo a lo que se precisó meses atrás, la prohibición alcanza a balnearios privados y concesionados, unidades Turísticas Fiscales administradas por el municipio y el Complejo Punta Mogotes y concesiones provinciales. Estos espacios están obligados a instalar espacios diferenciados con señalización visible para fumadores y ceniceros o recipientes para colillas.

Cuánto costarán las multas por fumar en la playa de Mar del Plata este verano

Fumar en espacios por fuera de los delimitados forma parte de una infracción que prevé una sanción económica que va del 0,15% al 1,5% del valor equivalente a 100 salarios mínimos municipales, según el grado de incumplimiento fijado por la autoridad de aplicación.

Tomando como referencia el salario mínimo municipal de 18 horas que el pasado mes de julio fue de $454.863, las multas podrían oscilar entre los $68.229,45 y los $682.294,50. La infracción alcanza:

Balnearios privados y concesionados.

Unidades Turísticas Fiscales administradas por el municipio.

Complejo Punta Mogotes y concesiones provinciales.

A través de esta medida se busca reducir el impacto sanitario del consumo de tabaco en los espacios recreativos; disminuir la contaminación por colillas en arena y costa; y promover hábitos saludables durante la temporada turística.