"Se hace imposible llevar carne a la mesa": cae el consumo en Mar del Plata y preocupan los puestos de trabajo

La caída del consumo de carne vacuna continúa profundizándose y sus consecuencias ya se sienten en toda la cadena productiva. Desde los frigoríficos hasta las carnicerías, el sector atraviesa un escenario de dificultades marcado por la pérdida del poder adquisitivo, los cambios en las decisiones de compra y la incertidumbre sobre el futuro de la actividad.

Así lo señaló Osvaldo Quiroga, referente del Sindicato de la Carne, en diálogo con Extra (102.1), donde sostuvo que la situación se vuelve cada vez más compleja para los trabajadores y los comercios del rubro.

Según explicó, la reducción de las ventas responde principalmente a las dificultades económicas de las familias para sostener el consumo de carne vacuna. "Se le hace imposible llevar carne a la mesa, por lo menos todos los días.Y eso hace que el consumo caiga", afirmó.

Menos carne vacuna y más pollo y cerdo: cómo cambió el consumo

Uno de los cambios más visibles se observa en las carnicerías, que comenzaron a ampliar su oferta de productos para adaptarse a las posibilidades económicas de los consumidores. En muchos comercios, la carne vacuna comparte cada vez más espacio con cortes de pollo y cerdo, en un intento por sostener las ventas.

Para Quiroga, sin embargo, no se trata simplemente de una transformación en los hábitos alimenticios de los argentinos, sino de una modificación condicionada por el dinero. "Algunos dicen que los argentinos comen más sano, pero yo digo que es una decisión más desde el bolsillo que un hábito alimenticio", cuestionó.

En ese sentido, rechazó que la caída del consumo pueda interpretarse únicamente como una elección de los consumidores y defendió el valor nutricional de la carne vacuna. "La carne tiene proteína, la carne roja tiene otra carne. Y no es menospreciar al pollo ni al cerdo, sino decir la realidad", expresó.

El cambio en las compras también se refleja en los cortes elegidos. Según detalló, la carne picada se convirtió en uno de los productos con mayor salida en las carnicerías, mientras que otros cortes que antes formaban parte de las compras habituales perdieron protagonismo.

"Antes uno compraba, no sé, paleta, bife o lo que sea. Hoy está recurriendo a la carne picada para distintas comidas, pero igualmente se siente la merma", describió.

La diferencia de precios también influye en las decisiones familiares. Como ejemplo, Quiroga indicó que "con casi cuatro kilos de pollo, se compra un kilo de carne. Eso una familia tipo lo siente y prefiere volcarse al pollo y hacer dos o tres comidas, y no con un kilo de carne", explicó.

De esta manera, las ofertas y los cortes más económicos se convirtieron en una herramienta para intentar sostener el consumo. Según detalló, actualmente pueden encontrarse promociones de asado a $13.000, mientras que en otros comercios el mismo corte alcanza los $18.000, dependiendo del lugar de compra. "Hoy la gente se está volcando a cortes más baratos, aprovechando también alguna oferta", resumió.

La caída de las ventas ya impacta en el empleo

El retroceso del consumo también comienza a trasladarse al mercado laboral. Aunque por el momento las pérdidas de puestos de trabajo se producen de manera gradual, el referente sindical advirtió que ya existen señales de alarma en distintas empresas y cadenas comerciales.

"Es por goteo todavía, pero se está sintiendo. Hay redes de carnicerías que están atravesando un mal momento, convocatorias de acreedores y están sintiendo este cimbronazo de la baja del consumo", explicó.

La situación se suma a las dificultades que atravesaron distintos establecimientos frigoríficos durante el año. En Mar del Plata, uno de los casos más preocupantes fue el del exfrigorífico Sadowa, que registró un escenario laboral complejo con múltiples despidos.

Para Quiroga, el problema excede a la industria cárnica y forma parte de una cadena económica en la que el deterioro de los ingresos de los trabajadores de distintos sectores termina repercutiendo en las ventas.

En esa línea, cuestionó la evolución de los salarios y aseguró que los incrementos paritarios no alcanzan para recuperar el poder adquisitivo perdido. "El que está trabajando a pérdida o el que tiene pérdida es el trabajador, porque vio mermado en su momento, con la asunción de este gobierno, casi el 38% del poder adquisitivo en los salarios y eso fue irrecuperable", sostuvo.

Además, señaló que las negociaciones salariales se están cerrando con aumentos que rondan entre el 1,7% y el 2,1%, una dinámica que, según consideró, no permite recuperar los ingresos. "Eso hace también que el propio trabajador no pueda consumir carne. Entonces, dificulta la situación de todos. Esto es una cadena", remarcó.

Y agregó: "Si pensamos que la industria de la carne va a salvar al país o que el país se va a salvar con la industria de la carne y el trabajador de la carne va a estar bien, es mentira. Si a los trabajadores de otro rubro, llámese metalúrgico, construcción o comercio, no les va bien, no nos va bien a ningún argentino".

Exportaciones y carne importada: el otro escenario del sector

Mientras el mercado interno muestra señales de retracción, la actividad exportadora continúa teniendo un peso importante para la industria frigorífica. Quiroga reconoció que las ventas al exterior se mantienen en buenos niveles y que el movimiento del dólar puede mejorar las condiciones de los establecimientos exportadores.

"Se ha batido un récord en el tema de exportación y se sigue exportando a buen volumen", señaló. Sin embargo, consideró que esa situación no necesariamente se traduce en una mejora para los trabajadores.

También cuestionó algunos argumentos empresariales sobre la rentabilidad de la actividad y sostuvo que las dificultades económicas no afectan de la misma manera a todos los eslabones de la cadena.

Por otra parte, se refirió al ingreso de productos cárnicos provenientes de otros países de la región. En Mar del Plata, explicó, no se registra un ingreso significativo de asado importado, aunque sí llegan productos de otras localidades argentinas. En cambio, señaló que tanto el pollo como el cerdo provenientes de países vecinos tienen presencia en el mercado local. "En Mar del Plata no tanto, pero sí está entrando. Si lo volcamos a la provincia de Santa Fe, está entrando mucho cerdo de Brasil", indicó.

Según explicó, una de las razones por las que esos productos pueden llegar a precios más competitivos está relacionada con la carga impositiva que afrontan los frigoríficos en cada país.

Qué puede pasar con el precio de la carne para las fiestas

De cara a diciembre, el sector también sigue de cerca la evolución de los precios. Aunque Quiroga aseguró que durante los últimos meses los aumentos fueron moderados y variaron según los cortes, anticipó que "se va a sentir un aumento porque siempre históricamente en esta época del año hay", advirtió.

La preocupación es que una nueva suba profundice las dificultades de las familias para acceder a los cortes tradicionales de las celebraciones, en un contexto en el que el consumo ya muestra una marcada retracción.

"Esperemos que el aumento no sea mucho", expresó el dirigente, al referirse a la cercanía de las fiestas y a la posibilidad de que las familias puedan mantener la tradición de reunirse alrededor de un asado.

La preocupación por el 2027: "Lo que se vislumbra no es nada bueno"

Finalmente, Quiroga expresó su preocupación por las perspectivas para el próximo año y advirtió que, si se mantiene el actual escenario económico, las dificultades podrían profundizarse.

"Si este rumbo económico sigue, lamentablemente, y me quisiera equivocar, porque hay muchos que aún no lo tildan por un sentir político, lo que se vislumbra no es nada bueno", afirmó.

El dirigente sindical aclaró que su deseo es que a cualquier gobierno le vaya bien, porque eso repercute directamente en la situación de los trabajadores y de la sociedad en general.

"Soy una persona democrática. Deseo que a todos los gobiernos que tengamos les vaya bien, porque si le va bien al gobierno, le va bien a los argentinos. Si le va bien a la Argentina, le va bien a Mar del Plata", manifestó.

Sin embargo, insistió en que la recuperación del poder adquisitivo resulta fundamental para reactivar el mercado interno y evitar un mayor deterioro de la actividad.

"Es cada vez más asfixiante, la caída del consumo se hace sentir y nosotros no quedamos afuera de esa caída del consumo. Entonces, es preocupante", concluyó.

Con un consumo que se desplaza hacia las opciones más económicas, carnicerías que modifican su oferta y una industria que enfrenta dificultades laborales, el sector de la carne llega al cierre de 2026 con un panorama de incertidumbre. Para sus trabajadores, la recuperación de las ventas dependerá, en buena medida, de que las familias vuelvan a tener capacidad económica para incorporar carne vacuna a su mesa con mayor frecuencia.