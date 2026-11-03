Buscan a una mujer que está desaparecida hace más de una semana en Mar del Plata
Marilin Andrea Quinteros, de 34 años, fue vista por última vez el pasado 25 de octubre en la ciudad.
Por Redacción 0223
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Una mujer de 34 años es intensamente buscada en Mar del Plata luego de que se perdiera contacto con ella el pasado 25 de octubre, hace más de una semana. Se trata de Marilin Andrea Quinteros, cuya desaparición motivó un pedido de colaboración para obtener información que permita establecer su paradero.
Según informó la Red Solidaria Mar del Plata, la mujer fue vista por última vez el domingo anterior, hace nueve días, y desde entonces no se tienen novedades sobre ella.
La búsqueda fue solicitada por la Comisaría Segunda de Mar del Plata, que difundió un pedido para que cualquier persona que pueda aportar datos se comunique con las autoridades.
Quienes tengan información pueden comunicarse al 911 o contactar a la Red Solidaria MDP a través del teléfono 223 531-1774, también disponible por WhatsApp.
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