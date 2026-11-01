De mini colectivos a bares: el recordado parque de diversiones de Mar del Plata que cayó en el olvido

Mucho antes de que la Escollera Norte se convirtiera en uno de los puntos gastronómicos y recreativos de Mar del Plata, durante los veranos funcionaba allí un parque de diversiones infantil que quedó en la memoria de varias generaciones. Se llamaba Cerenilandia y estaba vinculado con CERENIL, el Centro de Rehabilitación para Niños Lisiados que nació en la ciudad en 1952. Aunque hoy ya no quedan rastros de aquella atracción, fotografías y recuerdos de antiguos visitantes permiten reconstruir parte de su historia.

Cómo era Cerenilandia, el parque de diversiones infantil

El parque funcionaba durante las temporadas de verano en la zona de Playa Grande y tenía hasta una identidad publicitaria propia. En el archivo se conservan imágenes cuyo epígrafe lo identifica como el "Parque de diversiones de Cerenil" que se instalaba en la Escollera Norte. Además, un vecino recordó que se anunciaba por radio y televisión con una frase que todavía podía repetir: "Escollera Norte, Playa Grande… Cerenilaaaaandia".

Se podían hacer recorridos y algunos memoriosos también mencionan que hubo autitos.

Uno de sus atractivos más particulares eran los pequeños colectivos destinados al entretenimiento de los chicos. No se trataba solamente de vehículos para jugar: distintos testimonios recuerdan que tenían motor y permitían recorrer el predio. Por aquel entonces, se los identificaba como "micros de esparcimiento de Cerenil"; y otras postales muestran a los niños dentro de ellos. También hay visitantes que recordaron haberlos visto circular por la Rambla.

Detrás del nombre del parque estaba una institución fundamental para la historia sanitaria de Mar del Plata. CERENIL fue creado el 10 de mayo de 1952 por el médico Juan Otimio Tesone como una organización sin fines de lucro destinada a atender a niños con secuelas de poliomielitis. Con el aporte de la comunidad se construyó el Sanatorio-Escuela sobre la Ruta 88, inaugurado en marzo de 1958. En 1976, por problemas económicos, el establecimiento pasó a la órbita nacional y posteriormente se convirtió en el actual INAREPS.

Los mini colectivos volvían locos a los chicos.

Las referencias históricas ubican a Cerenilandia principalmente en las décadas de 1960 y 1970, aunque no permiten establecer con exactitud cuándo comenzó ni en qué momento dejó de funcionar. Lo que sí cambió por completo fue el entorno: la Escollera Norte conserva su función portuaria y de paseo costero, pero hoy también reúne propuestas gastronómicas y espacios de recreación nocturna. Donde alguna vez los chicos subían a pequeños colectivos, ahora vecinos y turistas caminan junto al mar o se acercan a los bares con vista a Playa Grande.