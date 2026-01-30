"Una trampa mortal": motociclista se cayó en un bache y terminó internada con quebraduras

Vecinos del barrio San Carlos denunciaron la peligrosidad de un profundo bache ubicado en Larrea al 700, que aseguran permanece sin reparar desde hace más de un año y ya provocó varios accidentes, especialmente de motos y bicicletas.

Según relataron frentistas de la zona a 0223, el pozo tiene una profundidad considerable, lo que hace que quienes circulan en dos ruedas pierdan el control y terminen cayendo al no advertirlo a tiempo. A pesar de los reiterados reclamos, no obtuvieron respuestas ni soluciones.

Uno de los hechos más graves ocurrió esta semana cuando una joven que circulaba en moto cayó dentro del bache y sufrió una fractura como consecuencia del impacto. "Es una trampa mortal, no se puede circular... va a ocurrir una desgracia", manifestó Delia, una vecina, a este medio.

A raíz de las heridas, la joven debió ser trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Los vecinos del barrio manifestaron su preocupación por el riesgo constante que representa el estado de la calzada y reclamaron una intervención urgente para evitar nuevas víctimas. “Las motos y bicicletas son las que más sufren, pero cualquier vehículo puede tener un accidente”, advirtieron.

Mientras tanto, el bache continúa abierto y sin señalización, convirtiéndose en una trampa diaria para quienes transitan por Larrea al 700.