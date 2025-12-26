Atraparon al "motochorro" de zona norte: tiene 18 años y lo acusan de siete robos

Un joven que cumplió 18 años el mes pasado y durante diciembre habría cometido al menos siete robos bajo la modalidad "motochorro" fue detenido este viernes por personal policial tras la realización de tres allanamientos en el barrio Fray Luis Beltrán.

En el marco de los operativos que la fiscal Constanza Mandagarán le pidió a la Justicia de Garantías se redujo al investigado en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Las Palmeras y Godoy Cruz.

Al término de las medidas secuestraron una moto Bajaj Dominar, varias prendas de vestir que habría empleado en los robos, documentación de las víctimas y varios celulares, algunos sustraídos durante los hechos investigados.

El pedido de detención que solicitó la Unidad Funcional de Instrucción N°4 fue por siete hechos registrados entre el 11 y el 20 de diciembre. Algunos quedaron registrados en cámaras de la seguridad de la zona y permitieron una primera identificación del sospechoso.

En el primero de los hechos en Beltrán y Los Duraznos actuó con un cómplice, amenazó a un hombre con un arma de fuego y no logró su cometido. El día 12, veinticuatro horas más tarde, en Mariani al 5400 logró robar una moto a un hombre de 32 años.

El 14 de diciembre, en Ingenieros y Curie, sorprendieron a un hombre dentro de su auto y le robaron una mochila con documentación y elementos personales que fueron secuestrados durante los allanamientos de este viernes. Ese mismo día cometieron un segundo hecho que también fue denunciado sobre calle Daprotis y hasta efectuaron un disparo.

La moto secuestrada.

En el resto de los hechos investigados actuaron de la misma manera para robar una moto, pertenencias y celulares. En uno de los casos, la activación del GPS permitió ubicarlo.

El joven, que en uno de los casos actuó junto a otras cuatro personas, fue asesorado por miembros de la Defensa Oficial y no quiso dar su versión de los hechos ante la fiscal Mandagarán en Tribunales.