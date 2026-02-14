Le arrancó una cadenita de oro a una turista en el centro y fue retenido por peatones

El robo ocurrió en la tarde de este sábado en Rivadavia y Buenos Aires.

Personal de la Subcomisaría Casino detuvo en la tarde de este sábado a un hombre de 29 años que le había arrancado una cadena de oro a una turista que caminaba por el centro de Mar del Plata.

El hecho ocurrió en la intersección de Rivadavia y Buenos Aires, donde el sujeto le quitó violentamente del cuello un collar a una mujer que paseaba por la zona comercial y se dio a la fuga.

Al advertir el robo, las autoridades comenzaron una persecución hasta la avenida Patricio Peralta Ramos y Belgrano, lugar en el que los transeúntes se percataron de la situación y retuvieron al delincuente.

Por su lado, la víctima de 50 años oriunda de Chivilcoy resultó ilesa en la maniobra y consiguió recuperar el valioso elemento de su propiedad.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Sánchez, quien dispuso la notificación de la formación de la causa, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.