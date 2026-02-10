Franco Colapinto ya tiene agenda en Baréin: cuándo corre en los tests clave de la Fórmula 1

La Fórmula 1 pone primera en serio y Franco Colapinto ya conoce su hoja de ruta. Alpine confirmó el orden de participación del piloto argentino y de su compañero Pierre Gasly para los tests oficiales que se disputarán entre este miércoles 11 y el viernes 13 de febrero en el Circuito Internacional de Baréin, una instancia clave en la preparación de los equipos antes del arranque de la temporada 2026.

Estos ensayos en Sakhir representan la segunda tanda de pruebas de pretemporada, luego del shakedown realizado en Barcelona. Allí, los 22 autos de la parrilla continuarán acumulando kilómetros para afinar los nuevos monoplazas, adaptarse a los reglamentos vigentes y ajustar detalles antes del debut del calendario, previsto para el Gran Premio de Australia el 8 de marzo.

Según la planificación oficial de Alpine, Franco Colapinto será el primer piloto del equipo en salir a pista. El joven de 22 años girará este miércoles 11 durante la sesión matutina, mientras que Pierre Gasly tomará el control del Alpine en el turno de la tarde, en una jornada inicial que servirá para evaluar el comportamiento del auto en condiciones reales de test.

El jueves 12, toda la actividad quedará en manos del piloto francés, quien afrontará ambas sesiones del día. En tanto, el viernes 13 será nuevamente el turno de Colapinto, que se subirá al monoplaza para cerrar la participación de Alpine en esta tanda de ensayos, sumando rodaje y datos valiosos para el equipo técnico.

Cada jornada de pruebas contará con dos sesiones diarias en horario argentino: de 4 a 8 por la mañana y de 9 a 13 por la tarde. A diferencia de lo ocurrido en Barcelona, los tests de Baréin sí tendrán cobertura televisiva, aunque limitada: solo se transmitirá una hora por día, correspondiente al último tramo de actividad. La segunda semana de pruebas, prevista del 18 al 20 de febrero, tendría retransmisión completa.

En cuanto a la agenda de prensa, Colapinto hablará con los medios este miércoles a las 11, mientras que Gasly lo hará el jueves a las 13.05 y el viernes a las 8.30. Estos tests marcan un nuevo paso en el camino del argentino hacia la temporada 2026 con Alpine, luego de un positivo paso por Barcelona, donde acumuló 118 vueltas y más de 500 kilómetros con el Alpine A526, en un contexto de fuerte hermetismo impuesto por la Fórmula 1 antes del inicio oficial del campeonato.