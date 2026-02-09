Franco Colapinto sonríe: la gran noticia que recibió Alpine para esta temporada

La escudería francesa gana aire en los despachos de la FIA y el piloto argentino sigue de cerca un escenario que puede marcar su futuro en la máxima categoría.

La Fórmula 1 atraviesa semanas de tensión técnica y política, pero Franco Colapinto tiene motivos para ilusionarse. Alpine recibió una gran noticia vinculada al motor Mercedes que utilizará desde 2026, luego de que una protesta impulsada por varios fabricantes para limitar el rendimiento de las unidades alemanas comenzara a diluirse. Un alivio clave para el equipo francés y para el argentino, que observa con atención cada movimiento reglamentario pensando en su proyección dentro de la categoría.

La controversia se desató por la relación de compresión de las unidades de potencia que desarrolla Mercedes, un aspecto técnico que, según Audi, Honda, Ferrari y Red Bull, permitiría obtener caballos de fuerza extra a altas temperaturas gracias a un vacío en el reglamento. La ofensiva buscaba forzar a la FIA a modificar el sistema de medición antes del inicio del nuevo ciclo reglamentario, lo que hubiera impactado de lleno en el futuro auto de Alpine y, por consecuencia, en Colapinto.

Sin embargo, con el correr de los días la presión comenzó a perder intensidad. El reconocido periodista Jonathan Noble, del medio británico The Race, enfrió el escenario al asegurar que no existe consenso dentro del Comité Asesor de Unidades de Potencia (PUAC) para introducir cambios inmediatos. Según explicó, las múltiples reuniones no lograron un acuerdo firme que habilite una modificación reglamentaria en el corto plazo.

El gran aliado de Alpine y Mercedes es el factor tiempo. La homologación definitiva de los motores para la Fórmula 1 2026 está fijada para el 1 de marzo, y con menos de un mes por delante, los especialistas consideran prácticamente inviable que la FIA implemente un ajuste técnico de semejante magnitud. Un detalle no menor en un deporte donde cada décima se decide con meses —y millones— de desarrollo.

El objetivo de los equipos opositores era que las nuevas reglas entraran en vigencia antes del Gran Premio de Australia, programado para el 8 de marzo. No obstante, puertas adentro del paddock ya se admite que, de haber cambios, recién podrían aplicarse a partir de 2027, dejando el camino despejado para que la unidad de potencia alemana debute sin restricciones en el nuevo reglamento.

Para Franco Colapinto, esta noticia representa algo más que un alivio técnico: es un respaldo estratégico. Alpine respira tranquila, Mercedes mantiene su ventaja competitiva y el piloto argentino sabe que su proyecto deportivo se apoya en una base sólida. En un año clave de definiciones, la Fórmula 1 empieza a sonreírle al talento nacional. 🏁🇦🇷