Asesinó a un ciclista con el auto, intentó escapar y murió en un brutal choque frontal

Un trágico suceso conmovió a la provincia de Salta tras registrarse dos siniestros viales fatales protagonizados por el mismo conductor en la Ruta Nacional 68. Cerca de las seis de la mañana, un joven de 24 años a bordo de un automóvil embistió a un ciclista que circulaba en su mismo sentido. Tras el impacto, el automovilista decidió no detenerse para brindar asistencia a la víctima y emprendió una fuga a gran velocidad por la mencionada calzada asfáltica.

La huida culminó abruptamente ocho kilómetros más adelante, específicamente en la zona conocida como la Curva de Sumalao, donde el vehículo chocó frontalmente contra otro rodado. Como consecuencia de la violencia del impacto, el conductor falleció de manera inmediata en el lugar del hecho al no llevar puesto el cinturón de seguridad. Por su parte, la mujer que manejaba el segundo automóvil sufrió una fractura en su pierna y debió ser trasladada de urgencia a un hospital cercano.

Ambos vehículos quedaron completamente destrozados.

El conductor se desplazaba a una velocidad excesiva por la ruta

Las pericias iniciales y los testimonios recolectados por la Policía local permitieron unificar ambas investigaciones al confirmar que se trataba del mismo individuo en los dos incidentes. Los investigadores señalaron que el estado de los vehículos sugiere que se desplazaban a una velocidad excesiva por la ruta nacional. Además, varios testigos presenciales indicaron que el automóvil realizaba maniobras peligrosas en zigzag antes de producirse las colisiones que terminaron con la vida de dos personas.

Personal de Criminalística y Seguridad Vial trabajaron durante varias horas en la escena para recolectar pruebas y realizar las tareas forenses correspondientes. Las autoridades aguardan los resultados de los análisis de sangre para determinar de manera oficial si el causante del desastre manejaba bajo los efectos del alcohol.