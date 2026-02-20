Más de lo mismo: Boca volvió a empatar en La Bombonera y se fue silbado

Boca empató 0 a 0 con Racing en un partido disputado en La Bombonera, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. Con la igualdad, el equipo de Claudio Úbeda, que se fue reprobado por su público, es quinto en la zona A, con ocho puntos, mientras que la “Academia” marcha séptima en el grupo B, con siete unidades.

La primera llegada del partido fue de Racing, a los 22 minutos, con un disparo bajo de media distancia del volante Matko Miljevic, que se desvió y se fue abriendo, yéndose al córner por el poste izquierdo del arquero Agustín Marchesin. Siete minutos más tarde, Miljevic filtró un pase que el delantero Tomás Conechny controló para el remate de volea del atacante Adrián “Maravilla” Martínez, desde el área chica, que salió alto. El primer acercamiento de Boca llegó a los 32 minutos, con un centro al segundo palo del lateral Lautaro Blanco que fue bajado al área chica por el delantero Miguel Merentiel para que la empuje el defensor Ayrton Costa, aunque el mediocampista Santiago Sosa pudo despejar cerca de la línea.

La primera llegada del segundo tiempo fue de Boca, con un centro al primer palo que fue rematado por el volante Tomás Belmonte, aunque su tiro fue desviado por un defensor rival. Racing no tuvo más llegadas hasta los 32 minutos, con un avance por derecha y centro al segundo palo del extremo Adrián Fernández que habilitó al delantero Santiago Solari, cuyo remate desde adentro del área se fue muy cerca del ángulo izquierdo de Marchesin. A los 41 minutos, Fernández recibió por el costado derecho, se perfiló y sacó un disparo alto, que Marchesin desvió sobre su ángulo izquierdo.

