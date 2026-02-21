Insólito: un famoso jugador del fútbol argentino fue escrachado por no pagar las expensas

El mediocampista de Racing Santiago Sosa quedó envuelto en una polémica extradeportiva tras un escrache en redes sociales. La acusación fue difundida por la propietaria de un departamento que el futbolista alquilaba. Según la denuncia, existiría una deuda millonaria por expensas y servicios impagos. Hasta el momento, el jugador no realizó declaraciones públicas sobre el tema.

Qué dijo la mujer que denunció la deuda de Sosa

La mujer, identificada como Dasha Horozhankina, aseguró que la deuda ascendería a tres millones de pesos. En publicaciones realizadas en Instagram, sostuvo que el conflicto comenzó al finalizar el contrato de alquiler. También denunció presuntos daños en el inmueble y la falta de algunos objetos. Las capturas y acusaciones fueron compartidas en su cuenta personal.

La damnificada incluso le escribió a Yanina Latorre.

El caso tomó mayor repercusión cuando afirmó haber contactado a la panelista Yanina Latorre para visibilizar la situación. Además, señaló que habría recibido mensajes intimidatorios provenientes del entorno del futbolista. Las publicaciones se viralizaron rápidamente y generaron debate entre usuarios. Desde el club no hubo hasta ahora un posicionamiento institucional.

La polémica se conoció un día después del empate sin goles entre la Academia y Boca en la Bombonera. El encuentro, correspondiente a la sexta fecha del torneo local, terminó 0 a 0. En medio de la repercusión deportiva, el conflicto personal del jugador sumó un foco de atención inesperado. El tema continúa circulando en redes mientras se aguarda una eventual respuesta oficial.