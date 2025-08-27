Aberrante: descuartizó a un caballo robado y vendió la carne en el barrio

Un hombre fue detenido por faenar un cabello robado y vender la carne del animal en bolsas por el barrio. El sospechoso, identificado como E.E.R., de 46 años, fue sorprendido en el barrio mientras trasladaba para comercializar una paleta.

El hecho ocurrió en la localidad de Gobernador Virasoro, en Corrientes. Los efectivos de la Policía Rural y Ecológica local secuestraron el producto y, tras las pericias, confirmaron que se trataba de carne de caballo, según informaron medios locales.

Horas después, la investigación llevó a los agentes hasta un predio donde hallaron los restos del caballo. Al animal le faltaba justamente la paleta que el detenido intentaba vender. Gracias a un chip identificador, la Policía pudo determinar que el equino pertenecía a I. M., quien había denunciado el robo días antes.

El fiscal de turno ordenó la detención inmediata de E.E.R., que quedó alojado en la Comisaría Tercera. Ante esta situación, se inició una causa por abigeato, el delito que castiga el robo y faena de ganado.

Desde la Policía Rural recordaron la importancia de que los productores mantengan actualizados los controles y la identificación de sus animales, como el uso de chips, para prevenir este tipo de delitos.