Incertidumbre en River por el futuro de Gallardo: ¿se va?

La imagen de Gallardo en Liniers habla por sí sola. El DT no le encuentra la vuelta y tiene que luchar contra su ego y su historia.

Lo que comenzó como una racha negativa se ha transformado en una crisis terminal. La derrota ante Vélez no solo profundizó el mal momento futbolístico que River arrastra desde la temporada pasada, sino que fracturó la resiliencia del cuerpo técnico. Según trascendió tras el cierre de la jornada, Marcelo Gallardo no dio por sentada su continuidad y el silencio en los pasillos de Liniers alimentó los rumores de salida.

El periodista de Rock and Pop, Nicolás Distasio reveló que el entrenador ya comunicó su estado de introspección a su círculo más íntimo. "El propio Marcelo Gallardo les trasladó a sus asistentes que se tomaba 24 horas para evaluar algunas cuestiones para hacer un anuncio", indicó el cronista, dejando la puerta abierta a una renuncia inminente.

A esta información se sumó el reporte de César Luis Merlo, quien confirmó que el "Muñeco" se encuentra efectivamente "analizando su continuidad", una situación inédita para el DT en este segundo ciclo que no ha logrado repetir los éxitos del primero.

El factor Monumental y el veredicto del hincha

La preocupación en la dirigencia no solo pasa por lo deportivo, sino por el clima social. Existe una sensación latente de que el próximo jueves, cuando River reciba a su rival en el Monumental, el estadio podría manifestarse de una manera distinta. "Hay una sensación de que el jueves se va a vivir una situación diferente", sostuvo Distasio, sugiriendo que el pedido de la gente para que el ciclo finalice podría hacerse sentir desde las tribunas por primera vez en años.

El lunes será un día clave para el futuro del club. La posibilidad de que la declaración de permanencia quede en la nada es real, y en las oficinas de Figueroa Alcorta ya se preparan para el escenario de un River sin Gallardo en este convulsionado febrero de 2026.

