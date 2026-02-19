Pedirán que quede preso el condenado por un accidente que tenía prohibido manejar

Apenas cuatro días después de que la condena de dos años por lesiones culposas viales y la inhabilitación para manejar por otros tres quedara firme, un hombre de 30 años fue aprehendido cuando conducía una camioneta sin patente: ahora la fiscalía de Delitos Culposos pedirá que la condicionalidad quede sin efecto y que quede alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Tal como adelantó 0223, la aprehensión del condenado por la Justicia Correcccional ocurrió el martes luego de que personal de la Fuerza Barrial de Aproximación que realizaba recorridas preventivas visualizó la VW Amarok que circulaba sin patentes colocadas en inmediaciones de Solís y Peralta Ramos por lo que le hicieron señales lumínicas y sonoras para que detuviera la marcha.

Tras un seguimiento controlado, el rodado fue interceptado en Independencia y Almafuerte: el conductor manifestó no poseer documento ni licencia de conductor, pero entregó la documentación del rodado. Allí descubrieron que era Nahuel Biocca, condenado en diciembre de 2025 por el delito de lesiones culposas viales a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para conducir vehículos con motor por el término de tres años.

Las fuentes judiciales consultadas por este medio confirmaron que la sentencia dictada por el Juez Leonardo Celsi tras un juicio abreviado quedó firme el pasado viernes 13 de febrero. “Apenas cuatro días después de ese trámite fue sorprendido manejando por lo que se va a solicitar que se revoque la condicionalidad acordada”, confirmaron.

En la sentencia dictada a fines del año pasado quedó confirmado con soporte en las evidencias colectadas durante la Investigación Penal Preparatoria que cerca de la una del mediodía del 21 de diciembre de 2023, Biocca manejaba un VW Fox sobre el carril izquierdo de calle Dorrego con sentido hacia su cruce con calle Ituzaingó.

Metros antes de la encrucijada, sin guardar una distancia prudente y adecuada conforme a su velocidad de marcha, embistió por alcance con el sector frontal izquierdo de su vehículo, la zona posterior de la motocicleta Zanella ZR150 que manejaba una mujer por el mismo carril y en igual sentido de circulación de la calle Dorrego.

Producto del embestimiento, la motociclista sufrió fractura de platillo tibial de rodilla izquierda, trauma de ambos tobillos, trauma de codo y pie izquierdos, además de trauma dorsolumbar, lesiones cuya curación demandaron más de un mes.

En aquella sentencia a la que accedió este medio, el magistrado –con el acuerdo de las partes- descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal, atenuantes y agravantes, estas últimas a partir de la respuesta punitiva pactada. Como regla de conducta para el mantenimiento de la condicionalidad –ahora discutida por haberlo aprehendido manejando- se había resuelto la fijación de domicilio y el control del Patronato de Liberados.