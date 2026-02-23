Licitan en Necochea la concesión de la terminal de ómnibus y de otros dos predios clave

Desde el Ejecutivo de Necochea a cargo del intendente Arturo Rojas pusieron en marcha el llamado a licitación pública para tres concesiones consideradas estratégicas en la planificación urbana y turística del distrito: la estación terminal de ómnibus, el predio del excamping municipal “Las Grutas” y el sector de fogones y parrillas del parque Miguel Lillo.

En los tres casos, los pliegos también establecen obligaciones de remodelación, puesta en valor, ejecución de obras, mantenimiento, servicios obligatorios y garantías contractuales, con fiscalización municipal permanente.

Concesión de la terminal de ómnibus en Necochea

En el caso de la terminal, el pliego establece una concesión integral que abarca tanto el edificio principal como sus espacios comerciales. El futuro adjudicatario deberá garantizar el funcionamiento operativo del servicio de transporte de larga distancia, asegurar el mantenimiento edilicio permanente y prestar servicios complementarios para pasajeros y empresas.

El canon base fue fijado en ocho módulos, tomando como referencia el sueldo básico de un empleado municipal categoría 1 (30 horas). A valores de noviembre de 2025, cada módulo asciende a $434.539, lo que determina un canon anual de $3.476.318, a abonarse por adelantado cada 31 de enero. A ello se suma un aporte equivalente al 50% de un módulo anual destinado al fondo de sostenimiento de las bibliotecas populares, que actualmente representa $217.269,90 y no contempla período de gracia.

La terminal de ómnibus de Necochea necesita de una gran renovación en su infraestructura.

El pliego prevé un plazo de concesión extendido, con el objetivo de permitir la recuperación de la inversión necesaria para la puesta en valor del edificio. Entre las obras obligatorias figuran refacciones estructurales, adecuación de sanitarios, mejoras en accesibilidad, modernización de instalaciones eléctricas y sanitarias, actualización de señalética e iluminación, y reacondicionamiento de los espacios comerciales. Además, se exige garantizar condiciones óptimas de seguridad, higiene y funcionamiento continuo.

Quien resulte adjudicatario deberá presentar un plan de inversiones detallado, con cronograma y plazos definidos para la ejecución de cada etapa, así como constituir las garantías contractuales correspondientes y mantener cobertura de seguros durante toda la vigencia del contrato.

La concesión también contempla la explotación de locales comerciales internos, boleterías y espacios publicitarios. El cumplimiento de las obligaciones será fiscalizado por el municipio, que conservará facultades de inspección y la posibilidad de aplicar sanciones en caso de incumplimientos.

El parque Miguel Lillo, un sitio público muy visitado en Necochea.

Camping y sector de parrillas a concesión

Para el camping Las Grutas, el pliego contempla un período de gracia de siete temporadas para el pago del canon, con el objetivo de fomentar la inversión inicial. Sin embargo, sí deberá abonarse desde el inicio el aporte al fondo de bibliotecas, fijado en dos módulos anuales, lo que representa actualmente $869.079.

En tanto, el sector de fogones y parrillas, sobre avenida Pinolandia en el parque Miguel Lillo, tiene un canon base de ocho módulos —$3.476.318,40 a valores actuales— y un período de gracia de doce temporadas para el pago del canon. No obstante, el concesionario deberá abonar anualmente un módulo destinado al fondo de bibliotecas populares, es decir, $434.539.