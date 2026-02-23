La nueva tecnología podría beneficiar a miles de familias que hoy padecen los problemas del agua contaminada.

Un equipo de científicos del Conicet y la Universidad de Buenos Aires creó un innovador material capaz de eliminar el arsénico, antibióticos, herbicidas, pesticidas y colorantes del agua corriente sin requerir energía eléctrica. Esta tecnología, que puede aplicarse en filtros domésticos, comunitarios e industriales, reduce el arsénico a menos de 10 ppb, un nivel seguro para el consumo humano.

El filtro está compuesto por carbón activado modificado con sales metálicas y un polímero comestible, lo que lo convierte en una alternativa eficiente y económica frente a los sistemas tradicionales. Según la normativa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el material logró disminuir la concentración de arsénico desde 100 ppb a menos de 10 ppb y es capaz de tratar al menos 8.000 litros de agua con un flujo de 500 ml por minuto.

La innovación también elimina antibióticos como la tetraciclina, herbicidas como el paraquat, pesticidas como la atrazina y colorantes industriales. Aunque aún no se ha probado contra bacterias, hongos o virus, se estima que su composición podría ofrecer protección frente a estos microorganismos.

Además, el filtro es reutilizable mediante un sencillo proceso de desorción que elimina los contaminantes acumulados, lo que reduce considerablemente los costos de filtrado en comparación con las alternativas comerciales específicas para arsénico.

El equipo investigador busca socios para escalar la producción y llevar esta tecnología al público en general, demostrando que la ciencia argentina continúa aportando soluciones con impacto social, a pesar de las dificultades presupuestarias y críticas recibidas.

El desarrollo cobra especial relevancia en la Región Pampeana, donde el arsénico en aguas subterráneas afecta a hogares de provincias como Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santiago del Estero desde hace décadas. La exposición prolongada al arsénico puede causar Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), una enfermedad que provoca lesiones cutáneas y riesgos sistémicos.

Este avance científico representa una alternativa concreta y accesible que podría beneficiar a miles de familias afectadas por la contaminación del agua, ofreciendo una solución sustentable y efectiva para mejorar la calidad de vida en estas zonas.