¿Fin de ciclo? Quiénes son los candidatos para suceder a Gallardo en River

La crisis de resultados sacude al Millonario y la dirigencia ya analiza nombres para un posible cambio de rumbo.

El presente de River Plate encendió todas las alarmas. Con 11 derrotas en 18 partidos, el ciclo de Marcelo Gallardo atraviesa su momento más delicado y en Núñez ya evalúan alternativas en caso de que se produzca un cambio de entrenador. En la mesa chica de la dirigencia aparecen cuatro nombres fuertes: Santiago Solari, Hernán Crespo, Pablo Aimar y Eduardo Coudet.

Uno de los apuntados es Solari, con recorrido en el Real Madrid, donde comenzó en juveniles, dirigió al Castilla y luego asumió el primer equipo en 2018, conquistando el Mundial de Clubes. Más tarde tuvo una experiencia en el Club América y regresó a la estructura dirigencial del club español. Su perfil combina formación europea y gestión institucional, algo que seduce en River.

El nombre que más consenso genera es el de Crespo. Con pasado formativo en Parma y un buen ciclo en Banfield, dio el gran golpe al conquistar la Copa Sudamericana 2020 con Defensa y Justicia. Luego ganó el Paulista con São Paulo FC y consolidó su carrera en Medio Oriente. Su perfil ofensivo y su identificación con el club lo colocan como uno de los favoritos.

Más atrás aparece Aimar, hoy parte del cuerpo técnico campeón del mundo junto a Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Tras su paso como ayudante de Gallardo en River y su trabajo en juveniles de la AFA, su nombre despierta ilusión por su conocimiento del ADN riverplatense, aunque su falta de experiencia como entrenador principal pesa en la evaluación.

Coudet es otro candidato recurrente. Tras su buen inicio en Rosario Central y el título de liga con Racing Club, sumó experiencia internacional en Brasil y España, con pasos por Internacional y Celta de Vigo. Su estilo ofensivo y competitivo lo mantienen siempre en la órbita de clubes grandes.

También aparecen con menor consideración Ricardo Gareca y Martín Demichelis, aunque hoy corren desde atrás. En River saben que la decisión será clave: el próximo DT deberá reconstruir confianza, identidad y resultados en un momento crítico del fútbol argentino. Según algunas informaciones el partido con Vélez del próximo fin de semana podría ser el último del "Muñeco" si es que no saca un resultado positivo.