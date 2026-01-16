River vuelve a chocar en el mercado: un club europeo le negó otro refuerzo a Gallardo

El mercado de pases no viene siendo sencillo para River y Marcelo Gallardo lo sufre en carne propia. Con apenas tres incorporaciones confirmadas, el Muñeco encontró más obstáculos que soluciones a la hora de reforzar un plantel que apunta a ser protagonista en la Copa Sudamericana. En las últimas horas, el Millonario recibió otro golpe: un club europeo le cerró la puerta a uno de los jugadores apuntados para potenciar el ataque.

La reestructuración del plantel obligó a Gallardo a salir fuerte al mercado. Las salidas de referentes como Nacho Fernández, Gonzalo Martínez, Enzo Pérez, Miguel Borja, Milton Casco y Federico Gattoni dejaron huecos importantes, mientras que la situación económica limitó el abanico de opciones. En ese contexto, River priorizó reforzar un sector clave del campo: los extremos.

Santino Andino, Tadeo Allende, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni y Maher Carrizo fueron los nombres que aparecieron en la carpeta del entrenador. Todos compartían un perfil similar: juventud, proyección y poder de reventa. Sin embargo, tras las negativas de Godoy Cruz y Vélez, ahora fue Benfica el que le bajó el pulgar a River y rechazó cualquier posibilidad de salida de Prestianni.

La dirigencia millonaria intentó primero un préstamo por el extremo de 19 años, pero Rui Costa fue tajante: no saldría cedido al fútbol sudamericano. Luego, River avanzó con una oferta por el 50% del pase, que también fue desestimada. La decisión estuvo respaldada por el entrenador José Mourinho, quien le comunicó al juvenil nacido en Ciudadela que será tenido en cuenta y contará con mayor rodaje en el equipo.

Hasta que se conoció esta postura, Prestianni veía con buenos ojos la chance de llegar a River, buscando continuidad y protagonismo para no perder terreno en la carrera por un lugar en la Selección Argentina. Su gran actuación en el último Mundial Sub 20, donde el equipo de Diego Placente fue subcampeón, lo puso definitivamente en el radar grande.

Ese gran presente le permitió recibir su primer llamado a la Selección Mayor por parte de Lionel Scaloni y debutar el 14 de noviembre ante Angola. Desde entonces, el extremo entiende que es seguido de cerca por el cuerpo técnico de la Albiceleste y decidió priorizar mantenerse en Europa, incluso aceptando un rol secundario, con la mira puesta en el Mundial 2026.

Mientras tanto, River vuelve a quedarse con las manos vacías en el mercado. Gallardo sigue sin poder reforzar el sector que considera prioritario y el tiempo corre. Con la competencia internacional en el horizonte, el desafío del Muñeco será encontrar soluciones internas o apostar a nuevas alternativas, en un mercado que hasta ahora le viene diciendo que no.