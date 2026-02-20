El drama de una marplatense varada en Brasil por el paro: está en el aeropuerto, necesita medicación y teme perder el empleo

Les cancelaron el vuelo por el paro pero no les dan una respuesta y siguen varados en Brasil.

Una marplatense vive momentos de extrema angustia e incertidumbre luego de que su vuelo de regreso a la ciudad fuera cancelado por Aerolíneas Argentinas a raíz del paro nacional de este jueves, sin que le dieran una opción de regreso.

La insólita situación difiere de otros casos en los que se cancelaron viajes de ida, sino que se trata de un retorno que, hasta el momento, no es garantizado para ella junto con otros 50 pasajeros que se encuentran en la misma situación.

"Es desesperante, no sabemos qué hacer", contó entre lágrimas Romina a 0223, mientras espera una respuesta de la empresa en el aeropuerto de la ciudad de Florianópolis. "Saqué un pasaje en una agencia de viajes por Aerolíneas Argentinas creyendo que iba a responder por mí, no como sucede con otras líneas low cost. Me fui a fui a festejar mi cumpleaños pero anoche me enviaron un mail que decía que se había cancelado el vuelo, sin más explicaciones", relató.

La demora no sólo conlleva un retraso en el vuelo sino en toda su vida: "Tengo a mi perro en casa, tomo medicación y acá no la consigo porque tengo prescripción médica... no pensaba quedarme todos estos días. Además soy profe y trabajo en un gimnasio, tengo que volver y no se cómo voy a hacer", dijo con mucha angustia.

Según señalaron los pasajeros, la atención en Florianópolis está tercerizada y ni siquiera les hablan en español. La única opción es comprar un pasaje de vuelta por cuenta propia (que cuesta muchísimo más caro), a pesar de que ellos ya habían abonado el regreso. "Recién nos dan pasaje para el 28, ¿cómo vamos a hacer para quedarnos tantos días? Me está por agarrar un ataque", reclamó la mujer.

La situación se agrava a medida que pasan las horas y las familias esperan en el aeropuerto, con sus valijas y muchos sin dinero suficiente, luego de haberlo gastado en sus vacaciones o viajes. "No nos dan hotel, no nos reconocen nada... muchos necesitamos comida especial para celíacos o medicación. Tengo miedo de que me agarre un ataque y me muera acá", lamentó.