Departamentos “todo eléctrico”: la tendencia que crece por costos y sustentabilidad

Cocinas 100% eléctricas son un sello de los nuevos departamentos, sin instalaciones de gas y con artefactos eficientes.

Sin gas, con más eficiencia y menor impacto ambiental, las viviendas 100% eléctricas empiezan a consolidarse como una alternativa cada vez más buscada. Costos, seguridad y nuevas formas de habitar explican por qué este tipo de departamentos crece en desarrollos nuevos y remodelaciones.

Durante años, el gas fue sinónimo de confort en los hogares argentinos. Sin embargo, en el último tiempo, los departamentos todo eléctrico comenzaron a ganar protagonismo dentro del mercado inmobiliario, impulsados por cambios en los hábitos, avances tecnológicos y un nuevo enfoque en la eficiencia energética.

El anafe por inducción se impone como alternativa segura y eficiente frente a los artefactos a gas tradicionales.

Esta tendencia se observa principalmente en edificios nuevos, donde directamente se prescinde de la instalación de gas, pero también en unidades recicladas que optan por modernizarse y simplificar su infraestructura.

Menos infraestructura, menos costos

Uno de los principales motivos detrás del auge de los departamentos todo eléctrico es la reducción de costos en la etapa de construcción. Al eliminar la red de gas, se simplifican las instalaciones, se reducen trámites y se abaratan tiempos de obra, algo clave en un contexto económico donde cada decisión cuenta.

Para los desarrolladores, esto significa proyectos más ágiles. Para los propietarios, menos mantenimiento y menos riesgos asociados a instalaciones antiguas o mal conservadas.

Seguridad y practicidad, dos factores clave

La ausencia de gas también implica un plus en términos de seguridad. Sin cañerías, medidores ni artefactos a combustión, se eliminan riesgos como fugas o monóxido de carbono, un aspecto cada vez más valorado por quienes buscan alquilar o mudarse a su primera vivienda.

Los termotanques eléctricos forman parte del equipamiento estándar de las viviendas sin gas.

A esto se suma la practicidad: anafes eléctricos, hornos empotrados, termotanques eléctricos y sistemas de climatización modernos permiten un uso más simple y, en muchos casos, más eficiente del espacio.

Eficiencia energética y nuevos hábitos

El crecimiento de los departamentos todo eléctrico va de la mano con un cambio en la forma de consumir energía. Electrodomésticos más eficientes, mejor aislación térmica y una mayor conciencia ambiental hacen que este tipo de viviendas resulte atractivo, sobre todo para jóvenes y parejas sin hijos.

Tomacorrientes estratégicos y buena distribución eléctrica acompañan la lógica de uso sin gas.

Además, la posibilidad de complementar el consumo con energías renovables —como paneles solares en espacios comunes— aparece como un valor agregado en algunos desarrollos.

¿Y el costo de la luz?

El debate sobre el consumo eléctrico está presente. Si bien la tarifa de electricidad es una variable sensible, muchos especialistas coinciden en que, con equipamiento moderno y un uso responsable, los gastos pueden mantenerse controlados, especialmente en departamentos de superficies medias o chicas.

Por eso, más que una moda pasajera, los departamentos todo eléctrico parecen responder a una lógica de adaptación: a la economía, a la tecnología disponible y a una nueva manera de pensar la vivienda urbana.