Chilavert fue lapidario contra una estrella del Real Madrid: "Lamentable es él, que le sacó la novia a un compañero"

El exarquero paraguayo continúa profundizando sus ataques hacia los jugadores del Real Madrid, en una postura de defensa a Gianluca Prestianni.

La tensión entre el fútbol europeo y el sudamericano sumó un nuevo y explosivo capítulo, justo en la previa de la revancha entre Real Madrid y Benfica, ahora nuevamente con el exarquero José Luis Chilavert en el centro de escena tras su duro descargo a favor del argentino Gianluca Prestianni.

Tras las críticas este martes de Thibaut Courtois hacia Chilavert por sus polémicos dichos sobre Kylian Mbappé, el exarquero paraguayo recogió el guante apenas unas horas después y lanzó una respuesta demoledora contra el portero del Real Madrid, tocando temas personales, deportivos y hasta geopolíticos.

En la previa del duelo por Champions League de este miércoles, Courtois calificó de "lamentables" las expresiones de Chilavert, señalando que "esas cosas no caben en el mundo de hoy".

"Eso es lamentable también. Yo creo que al final no se pueden decir cosas así. Es otro tipo de insulto, y yo creo que esas cosas no caben en el mundo de hoy y ni en cualquier lugar, y menos viniendo de otro ex compañero de profesión”, sentenció el belga.

La respuesta del ex Vélez no se hizo esperar y, en diálogo con Radio Rivadavia, fue lapidario. "Lamentable es él que le sacó la novia a su compañero De Bruyne. Ellos hablan de valores, pero eso no debería pasar", acusó.

Además, el paraguayo denunció una supuesta doble vara en el trato hacia los sudamericanos, citando presuntos insultos de Mbappé y Vinícius contra el joven Gianluca Prestianni, y apuntó: "Ellos te pueden decir de todo y vos no podés decir nada".

Chilavert no se detuvo allí y cerró su descargo con una fuerte crítica técnica y cultural. "Díganle a Courtois que aprenda a jugar con los pies, que se anime a salir del área y patear tiros libres o penales, porque realmente es un arquero normal", cuestionó, minimizando las condiciones del belga.

Asimismo, y para cerrar esta nueva intervención, el paraguayo defendió los "valores de Sudamérica" frente a lo que considera una decadencia en Europa, escalando el conflicto a un terreno que excede largamente lo futbolístico.