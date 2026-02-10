Escándalo: una tiktoker aseguró que "los pobres no deben tener hijos" y generó polémica

Una joven tiktoker se convirtió en el centro de la polémica tras publicar un video en el que cuestiona la paternidad en personas bajo pobreza, afirmando que “no tienen que tener hijos”. El contenido, que dura apenas un minuto, se volvió viral e invitó a los usuarios de redes sociales a expresar opiniones divididas sobre el mensaje. Mientras muchos criticaron el carácter estigmatizante de sus palabras, otros salieron a defender su postura sobre la responsabilidad económica.

En el video, Keila Rodríguez afirmó: “Los pobres no tienen que tener hijos. Si venís con la panza vacía, no tenés derecho a traer más hambre al mundo”. También cuestionó a quienes deciden formar familias sin contar con recursos básicos: “Si no tenés para comprar un churrasco, ¿qué hacés trayendo chicos al mundo en esas condiciones?”. Sus declaraciones encendieron un debate en el entorno virtual.

Cuál fue el argumento de la influencer en las redes

La tiktoker defendió su postura argumentando que criar un bebé implica cubrir necesidades básicas como alimentación, vestimenta y educación desde los primeros meses de vida. Explicó que un bebé necesita leche de calidad, ropa, zapatos y más comodidades, y que traer hijos sin poder cubrirlas genera dificultades graves. Su mensaje final fue aún más polémico: “Cerramos las piernitas, guardamos el pajarito y se va a dormir, o te cuidás y no tenés hijos”.

El video generó miles de reproducciones y comentarios de todo tipo. Algunos usuarios apoyaron su mensaje, señalando que quienes menos tienen son los que más hijos traen al mundo, mientras que otros la acusaron de “clasista” y criticaron la forma en que habló sobre maternidad y paternidad. La discusión sigue vigente en TikTok, polarizando a los internautas entre quienes ven un llamado a la responsabilidad y quienes denuncian estigmatización.