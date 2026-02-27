Mar del Plata marchó nuevamente contra la reforma laboral.

Mientras en el Senado de la Nación se debate el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el oficialismo, con las modificaciones que ya fueron aprobadas en Diputados, en las calles de la ciudad cientos de marplatenses marcharon en repudio a la propuesta. Durante la jornada el proyecto se votará en la Cámara Alta y hoy mismo puede convertirse en ley.

"Los derechos que nos quieren arrebatar hoy se consiguieron con muertos, con lucha y en la calle, y se defienden de esa manera", expresó José Luis Rocha, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), que participó de la marcha en el centro de Mar del Plata. "Está claro que los trabajadores organizados en la ciudad de Mar del Plata rechazamos esta reforma laboral, porque no solo no nos beneficia, sino que también hipoteca el futuro del resto de los trabajadores", agregó.

"Sabemos que algunos senadores van a traicionar los intereses de los trabajadores y otros están de acuerdo con esto. Y esa ley va a salir, pero nosotros estamos de pie, estamos en la calle y vamos a seguir luchando", expresó Ezequiel Navarro, secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en medio de la marcha contra la reforma laboral.

"Desde los trabajadores y las organizaciones sindicales no vamos a parar hasta lograr que ningún trabajador vote más a un gobierno cipayo como este", indicó Graciela Raimundo, secretaria general de la CTA de los Trabajadores, y agregó: "Creo que ahí está la clave de esto, porque no pueden seguir avanzando sobre los derechos de todos y todas".