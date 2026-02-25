Reforma Laboral: el puerto de Mar del Plata denuncia un “retroceso” a los 90 y podría ir a un paro

Los gremios del puerto advierten que la situación antes de la ley de reforma laboral es preocupante. Foto: 0223.

A unos días de la inminente sanción de la Reforma Laboral, representantes de los principales gremios del puerto de Mar del Plata no descartan tomar medidas de fuerza por la polémica Ley, ya que advierten, de los 300.000 despidos que hubo en la Argentina en los últimos años, cerca del 20% son empleados del sector.

Esta mañana a través de una conferencia de prensa realizada en la sede de la CGT local, Jorge de Filippi, secretario general local del Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON), mencionó este duro dato estadístico, que causa preocupación porque se suma a una paralización de la actividad industrial. “Venimos perdiendo puestos de trabajo, y ahora vamos a perder aún más, teniendo en cuenta que se van a financiar los despidos a través del Anses. La patronal no va a pagar los despidos y no vamos a tener convenio colectivo de trabajo”, expresó el también referente de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra).

En ese sentido, agregó que a su entender, “la patronal va adoptar el banco de horas” y el perjuicio se suma a la realidad que “hace dos años los astilleros vienen estando parados”.

Por su parte, Oscar Bravo, secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), resaltó que lo peor de la reforma laboral es que modifica la ley 14.250. “Afecta el artículo 4, que es la ultraactividad, donde una vez finalizado este tiempo, nosotros quedaremos acéfalos, sin convenio colectivo de trabajo. Y en efecto dominó, le pega a todo el puerto local. Sin ir más lejos, volvemos a los noventa”, lamentó.

Por último, Bravo afirmó que no descartan un paro total de actividades aunque depende de lo que pase en el Senado de la Nación. "Veremos por la parte legal que presentar, y después en conjunto con todos los gremios, con todas las federaciones, veremos qué hacer", concluyó.