Cómo trabaja la Base Naval Mar del Plata: "Hay un buque haciendo una patrulla de vigilancia y control"

Después de la ceremonia de la Armada Argentina para oficializar al nuevo jefe de la Base Naval Mar del Plata, en su primer día de función Fernando Pérez Kuhn habló con la prensa, se refirió a los objetivos para este 2026 y comentó de que manera se lleva a cabo el patrullaje de la Zona Económica Exclusiva.

En primer lugar, sostuvo que los desafíos son "enormes", aunque subrayó que mantendrá "la misma línea que siempre la Armada tuvo con la ciudad, ya que está totalmente integrada con Mar del Plata".

A su vez, recordó que el 5 de octubre se cumplirá un siglo "de la firma del decreto del presidente Marcelo Torcuato de Alvear por el cual se disponía la creación de la entonces Base Naval Mar del Plata, que luego fue asiento de nuestros submarinos y hoy alberga tantas unidades operativas de fuerzas especiales de instrucción".

El flamante jefe de la Base Naval Mar del Plata, Fernando Pérez Kuhn.

En el mismo sentido, Pérez Kuhn proyectó que será "un año intenso, ajetreado y con mucho movimiento", que de movida iniciará este viernes con el arribo de la Fragata Libertad, la cual consideró que "se enorgullece de lucirse en la ciudad y de alguna manera también le da un toque de magia".

Por otra parte, el flamante líder de la Base Naval puntualizó acerca del patrullaje marítimo, donde explicó que se trata de "una tarea continua que realiza la Armada junto a la Prefectura Naval Argentina" y que constantemente "hay un buque haciendo una patrulla de vigilancia y control de nuestros espacios marítimos".

"En estos momentos hay dos buques, también uno de la División Patrullado Marítimo, haciendo patrulla antártica naval combinada en Ushuaia. Es un mes de mucha actividad para la Armada, que exige mucho a sus hombres. De entrada debemos asumir nuestras responsabilidades y controlar la enorme responsabilidad que le incumbe a esta área naval", añadió.

Por último, el comandante del Área Naval Atlántica señaló que realizan "lo mejor" con el presupuesto que tiene y valoró que consiguieron "multiplicar los días en el mar y aumentar los días de vuelo", y pronosticó que este año "será más importante y habrá una mayor cantidad de operaciones, tanto en el mar como en el cielo y la tierra".