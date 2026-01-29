Condena firme: mató a balazos a la expareja de su novia y pasará 11 años en prisión

Un hombre de 29 años que había sido condenado a once años y seis meses de prisión en una causa por homicidio fue detenido en las últimas horas tras quedar firme la condena.

Fue personal de la DDI que hacía un operativo de control a la altura del kilómetro 7,5 de la ruta 88 el que identificó al sujeto, que era buscado desde septiembre del año pasado.

La causa que quedó firme y por la que detuvieron a José Rolando Vergara se originó en el año 2016 y, al quedar firme, el Juez de Ejecución Penal Juan Galarreta dispuso su detención.

Una vez cumplimentados los pasos correspondientes fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

El homicidio de Víctor Hugo Ponce

José Rolando Vergara mantuvo una discusión con Víctor Hugo Ponce en la esquina de Benito Lynch y Lobería el 29 de enero del 2016, por la oposición de Ponce a la relación que Vergara mantenía con su expareja. La violencia de la discusión escaló a tal punto que José Rolando, de 19 años en ese momento, baleó a Víctor Hugo y lo mató.

Los disparos al hombre fueron en el muslo, la cadera y el sector lumbar. Tres de los impactos tenían orificio de entrada y de salida, mientas que una cuarta bala le quedó alojada en la cadera.

Según las fuentes consultadas por 0223, el momento del ataque quedó registrado por cámaras de seguridad privadas de la zona. En las mismas se ve a las dos personas peleando, hasta que una de ellas saca un arma de fuego, dispara y se retira del lugar.