Mañana accidentada: un vuelco dejó heridos y un test de alcoholemia positivo

Un vuelco vehicular ocurrido en Villa Gesell dejó como saldo dos jóvenes trasladados al hospital local, además de un conductor que fue demorado luego de que el test de alcoholemia arrojara resultado positivo.

El hecho se registró este martes alrededor de las 6.30 en Paseo 104, entre las avenidas 14 y 15, y fue advertido a través de un llamado al sistema de emergencias 911. A partir de ese aviso, se desplegó un operativo con la intervención de personal de efectivos policiales, integrantes del G.A.D. y servicios de emergencia.

En el auto volcado en Villa Gesell iban cuatro jóvenes además del conductor alcoholizado.

Al arribar al lugar, las autoridades constataron que el vehículo era conducido por un hombre que viajaba acompañado por cuatro jóvenes, algunos de ellos menores de edad. Como consecuencia del siniestro, dos de los ocupantes debieron ser asistidos y trasladados al hospital para su correspondiente evaluación médica.

En el marco de las actuaciones, personal motorizado realizó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado positivo. Ante esta situación, se labró el acta correspondiente y el hombre quedó demorado en la comisaría cuarta, mientras se avanzaba con las diligencias de rigor.

El automóvil fue retirado de la vía pública y quedó a disposición de las actuaciones correspondientes. Desde los organismos intervinientes destacaron la rápida respuesta ante la emergencia y la coordinación del operativo desplegado en la zona.