Caso Bastián Jerez: confirman que los dos conductores manejaban alcoholizados

Las pericias toxicológicas del caso de Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado en Mar del Plata por el grave choque que sufrió en los médanos de Pinamar a mediados de enero, confirmaron que los conductores del UTV y la Volkswagen Amarok manejaban bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo a la pericia toxicológica realizada este lunes por el Laboratorio de la Policía Científica de Dolores sobre muestras tomadas el día del choque, Noami Quirós, quien conducía el UTV en el que viajaba Bastián, conducía con 0,41 gramos de alcohol por litro de sangre.

En tanto, Manuel Molinari, quien estaba al frente de la camioneta Amarok, arrojó un resultado positivo de 0,24 de alcohol en sangre. Por su parte, el padre de Bastián, Maximiliano Jeréz, dio negativo.

Los tres dieron negativo en rastros de estupefacientes en sangre. El accidente se investiga como lesiones culposas agravadas.

El niño de ocho años ya fue operado seis veces, en la última le colocaron prótesis y placas en la cabeza. Según el parte médico difundido después de la operación de este sábado, la intervención quirúrgica fue exitosa. La última semana habían descubierto en una resonancia magnética que Bastian sufrió lesiones graves en el cerebro y la cervical.

Bastian viajaba en un UTV junto a su padre, dos hermanas y la conductora del vehículo, cuando colisionaron con una camioneta Volkswagen Amarok el pasado 14 de enero. Como consecuencia del choque, el niño sufrió múltiples fracturas de cráneo y otras lesiones graves que motivaron su traslado al Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.