Aparecieron tortugas y lobos marinos muertos: "El olor es inaguantable"

"No hay que tocarlos ni ir con mascotas", recomendó el presidente de Fundación Fauna Argentina (FFA).

Advirtieron por la aparición de tortugas y lobos marinos muertos en diferentes playas de Mar del Plata y denuncian que es un riesgo para los niños y que por el avanzado estado de descomposición el olor se volvió "inaguantable".

La primera alerta recibida se registró el domingo pasado, cuando un bañista le señaló a 0223 que en playa Luna Azul, situada en el extremo norte de la ciudad, se encontraba "un lobo marino en descomposición" y sostuvo que "debido a su estado, está hace días".

Además, el vecino aseguró que se había comunicado con Defensa Civil, que confirmó la recepción de la inquietud y que además de ese ejemplar, también habían avistado otro y una tortuga marina en la misma situación.

Sin embargo, dos días más tarde, una mujer informó a este medio que continúa el mismo animal marino "completamente podrido" en medio de Luna Azul, "lugar donde hay niños jugando a su alrededor".

El lobo marino en avanzado estado de descomposición en el norte de Mar del Plata.

"Esto es así hace 10 días y con semejantes temperaturas, el olor es inaguantable. Otra muestra más del desastre que es Mar del Plata", sentenció con enojo e indignación.

Cómo actuar en estos casos

Por su lado, el presidente de Fundación Fauna Argentina (FFA), Juan Lorenzani, sostuvo que "el riesgo es bacterial y biológico, porque el animal esta en descomposición", al mismo tiempo que aconsejó: "No hay que tocarlos ni ir con mascotas porque hay muchas bacterias que no son buenas para la salud humana".

"Incluso deben mantenerse a 5 metros por lo menos. Por el estado en que está, el cuerpo libera líquidos y la distancia es importante para no pisar ninguna sustancia y llevársela a la casao el auto", concluyó el líder de la organización.