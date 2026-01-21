Femicidio de una argentina en México: recaudaron 20 millones de pesos para repatriar sus restos

A través de una campaña solidaria, la familia de Fiorela Belén Pinilla, la joven chubutense asesinada en México, logró recaudar 20 millones de pesos para repatriar sus restos al país. Fue su padre quien lo confirmó en las redes sociales, quebrado y agradecido.

“Buenas tardes, soy el papá de Fiorela Pinilla, para que puedan publicar que se llegó a recaudar el dinero suficiente para el traslado de los restos. Y sus padres agradecen infinitamente la colaboración de toda la comunidad”, expresó el hombre.

Hacía dos años que Fiorela vivía en Playa del Carmen. Se había mudado en busca de oportunidades laborales y actualmente se desempeñaba como moza en un bar.

En la noche del lunes la familia de Fiorela se enteró que su cuerpo había aparecido sin vida en un departamento y comenzaron una campaña para cubrir el traslado aéreo de los restos. Podrán despedirla en Argentina, ya que en pocos días se recaudó el dinero necesario.

Cómo sigue la investigación

La Policía mexicana continúa investigando las circunstancias de la muerte de Fiorela, aunque se estima que se trató de un femicidio. Las autoridades acudieron al lugar donde estaba su cuerpo sin vida después de recibir un llamado al sistema de emergencias.

Los agentes policiales llegaron junto a personal médico, quienes constataron el fallecimiento y preservaron la escena para que la Fiscalía pudiera proceder con el análisis y las pericias correspondientes.

Mientras se aguardan avances en la investigación, la familia podrá despedir los restos de Fiorela en Argentina.