Círculo reforzó el arco con jerarquía con un exAlvarado
El "Papero" anunció la contratación de Pedro Fernández, el experimentado arquero con una enorme trayectoria.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El arranque de semana de Círculo en el armado del plantel fue fuerte y con fichas seguras. Ayer dio a conocer la contratación de un exAldosivi, Francisco Grahl, y hoy anunció la llegada de un exAlvarado, Pedro Fernández. El punto en común de ambos es que son jugadores más que probados, con mucho recorrido y que aportarán no sólo en la cancha sino también en la conformación del grupo.
En la última temporada, Fernández jugó 38 partidos con Deportivo Merlo en la Primera B Metropolitana. Con mucha seguridad y muy buen juego con los pies, comenzó su carrera en Chacarita donde tuvo dos pasos largos, logró el ascenso a Primera División y jugó 30 partidos en la máxima categoría.
El arquero llega con 38 años y con una trayectoria que incluye dos temporadas en Alvarado en la Primera Nacional.
De esta forma, Mariano Charlier ya se aseguró la renovación de Imanol Iriberri y las incorporaciones de Ezequiel Goiburu, Grahl y el propio Fernández.
