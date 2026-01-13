Círculo reforzó el arco con jerarquía con un exAlvarado

Pedro Fernández tuvo dos buenas temporadas en Alvarado y regresa a la zona para defender el arco de Círculo.

El arranque de semana de Círculo en el armado del plantel fue fuerte y con fichas seguras. Ayer dio a conocer la contratación de un exAldosivi, Francisco Grahl, y hoy anunció la llegada de un exAlvarado, Pedro Fernández. El punto en común de ambos es que son jugadores más que probados, con mucho recorrido y que aportarán no sólo en la cancha sino también en la conformación del grupo.

En la última temporada, Fernández jugó 38 partidos con Deportivo Merlo en la Primera B Metropolitana. Con mucha seguridad y muy buen juego con los pies, comenzó su carrera en Chacarita donde tuvo dos pasos largos, logró el ascenso a Primera División y jugó 30 partidos en la máxima categoría.

El arquero llega con 38 años y con una trayectoria que incluye dos temporadas en Alvarado en la Primera Nacional.

De esta forma, Mariano Charlier ya se aseguró la renovación de Imanol Iriberri y las incorporaciones de Ezequiel Goiburu, Grahl y el propio Fernández.

