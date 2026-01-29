Hallan sin vida en Las Toninas a un hombre que había desaparecido en el mar en Santa Teresita

Un hombre que había desaparecido en el mar en Santa Teresita fue encontrado sin vida este miércoles en la localidad de Las Toninas, tras un amplio operativo de búsqueda desplegado a lo largo de todo el litoral marítimo del partido de La Costa.

La víctima fue identificada como Mariano Arredondo, de 41 años, domiciliado en Lanús. El cuerpo fue hallado en la zona de playa comprendida entre las calles 48 y 50 de Las Toninas, luego de varias horas de rastrillajes marítimos y costeros.

El hecho que dio origen al operativo ocurrió el martes alrededor de las 16:30, en un sector cercano al muelle de Santa Teresita, a la altura de calle 38, donde se encontraba izada bandera roja, señalización que prohíbe el ingreso al mar por las condiciones peligrosas. En ese lugar, una pareja fue sorprendida por el estado del mar. Los guardavidas lograron rescatar a una mujer de 24 años, mientras que el hombre no pudo ser auxiliado y desapareció en el agua.

Una de las escolleras en construcción en Las Toninas, localidad en donde apareció el hombre ahogado.

Desde ese momento, se coordinó un intenso operativo de búsqueda que contó con la participación de Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y personal municipal, utilizando gomones, rastrillajes constantes y apoyo aéreo mediante un helicóptero.

Durante el desarrollo del operativo, los equipos de salud municipales y provinciales brindaron contención psicológica a los familiares del hombre desaparecido. Finalmente, el hallazgo del cuerpo confirmó el desenlace fatal del episodio, que vuelve a poner en foco los riesgos de ingresar al mar en sectores no habilitados y bajo advertencias de peligro.