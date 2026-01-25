"Muy grave": delicado estado del joven que viajaba en el auto arrollado por un tren en la Ruta 2

Se desconocen los motivos que ocasionaron el brutal choque en la Autovía 2.

Uno de los ocupantes del Peugeot 206 que en la tarde de este domingo fue arrollado por una unidad de Trenes Argentinos con destino a Buenos Aires se encuentra "muy grave" en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Fuentes hospitales confirmaron a 0223 que las tres víctimas del siniestro registrado a las 14:40 en la Ruta 2 kilómetro 391 fueron trasladadas con politraumatismos varios hacia el nosocomio local por dos ambulancias del Same y una de Santa Clara del Mar.

El Peugeot 206 fue arrasado por un tren de la formación 304.

Además, indicaron que los pasajeros del vehículo eran dos hombres, de 23 y 40 años, y una mujer, quienes se encontraban concientes luego del impacto del tren de la formación 304.

Sin embargo, por el momento el estado de salud de los tres pasajeros del rodado involucrado es reservado, y tan solo se conoce que el joven atraviesa un cuadro crítico.

Un gran despliegue se realizó en la zona, a la altura del parque acuático Aquasol, que incluyó el trabajo de personal del Same, Defensa Civil, Bomberos y Policía.