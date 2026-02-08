Hallaron vacas mutiladas y el misterio es total: ¿fueron los extraterrestres?

El estado de los cadáveres fue lo que más impacto causó.

Una situación de profunda incertidumbre se registró en la zona rural de Colonia Popular, Chaco, tras el hallazgo de animales con extrañas heridas. Productores ganaderos de la región detectaron al menos dos vacas con presuntas mutilaciones que despertaron sospechas sobre el origen de las lesiones. El caso cobró relevancia pública de manera inmediata y generó una ola de comentarios entre los trabajadores del sector agropecuario local.

La alarma social creció cuando comenzaron a circular imágenes de los ejemplares afectados a través de diversos grupos de mensajería y redes sociales. En las fotografías se podía observar con claridad que a los animales les faltaban órganos específicos, tales como los ojos y la lengua. Esta particularidad en el estado de los cadáveres fue lo que más impacto causó entre los vecinos y peones rurales que frecuentan habitualmente la zona.

Colonia Popular se convirtió en tierra de especulaciones.

Los ganaderos tienen miedo de que se repitan los episodios

Desde la División Rural informaron que ya tomaron contacto con los propietarios de los bovinos para iniciar las averiguaciones pertinentes sobre el suceso. Aunque los dueños de los animales manifestaron una gran preocupación por lo ocurrido, hasta el momento ninguno decidió formalizar una denuncia penal ante las autoridades. El temor principal de los ganaderos radica en la posibilidad de que se repitan episodios de similares características en los campos vecinos.

En los alrededores de Colonia Popular, algunos residentes vincularon este hallazgo con fenómenos parecidos ocurridos en la provincia hace ya varios años. Estas comparaciones con hechos del pasado alimentaron teorías diversas, como la eventual presencia de extraterrestres en la zona, y aumentaron la inquietud generalizada en toda la comunidad productora del Chaco. La Policía continúa monitoreando la situación mientras se espera que algún análisis veterinario pueda arrojar luz sobre las causas reales de las muertes.