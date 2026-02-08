Encontró a su mujer siéndole infiel en un hotel alojamiento y la confrontó: "Disfrutalo"

El video de la reacción de un hombre que descubrió la infidelidad de su esposa en un hotel alojamiento de Villa María se volvió viral. El protagonista decidió dirigirse al lugar para confirmar sus sospechas y registrar toda la secuencia con su teléfono celular para luego difundirla. Ante la sorpresa de encontrar a la pareja en el ingreso al establecimiento, el hombre comenzó a grabar mientras les gritaba: “No, madre, quedate tranquila, mi amor. Disfrutalo”.

En las imágenes se observa el momento en que los involucrados estaban dentro de un auto a punto de ingresar a la habitación asignada. Al verse descubierta por los gritos de su marido, la mujer bajó del vehículo intentando calmar la situación, mientras el hombre continuaba con su filmación. El registro captó la tensión del encuentro y la decisión del marido de exponer el hecho, quien remató con ironía: “Seguí co... Habitación dos”.

Las hilarantes frases del hombre que grabó la situación

Durante la grabación, el hombre también increpó con dureza al tercero presente en el vehículo, desafiándolo a que diera su nombre frente a la cámara. Con un tono cargado de enojo, cuestionó la hombría del acompañante de su mujer al notar que el sujeto se negaba a descender del auto o identificarse. Ante el silencio del sujeto que estaba con su esposa, el marido sentenció: “Si tenés un poquito de huevos decime tu nombre. No tenés huevos”.

Finalmente, el protagonista decidió publicar el material en diversas plataformas digitales y grupos de WhatsApp, lo que generó una enorme exposición para los implicados. La difusión masiva provocó un debate en las redes sociales sobre la decisión de escrachar públicamente un asunto de índole privada y sentimental. Al referirse al individuo que acompañaba a su mujer, el hombre fue determinante en su descargo grabado: “¿Cómo es tu nombre, flaco?”.